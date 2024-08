GTA 6: Das fordern Fans jetzt – „ist weit hergeholt, aber…“

Bislang ist in keinster Weise absehbar, wie sehr GTA 6 bei Release einschlägt, und ob Fans mit dem Ergebnis zufrieden sein werden. Klar ist aktuell nur, dass die Gaming-Welt den Start des neuesten Grand Theft Auto-Teils nicht erwarten kann.

Auf Reddit tauschen sich Fans der Reihe deshalb immer wieder und äußerst intensiv darüber aus, welche Features das Spielerlebnis noch weiter verbessern könnten – und die Liste der Wünsche ist lang.

GTA 6: Diese Dinge stehen bei Fans hoch im Kurs

In einem Subreddit, das sich der beliebten Reihe widmet, diskutieren User*innen seit Tagen fleißig über die mögliche Ausstattung von GTA 6. Gefordert und gewünscht sind dabei verschiedenste Funktionen und Details – über einige davon spekuliert man bereits seit Veröffentlichung des Trailers.

GTA 6-Trailer:

#1 „Kopfhörer, um Radio auch außerhalb des Autos hören zu können“

Stellt euch vor, ihr schlendert durch die Straßen von GTA 6 und könnt dabei euren Lieblingsradiosender genießen. Mit einem Kopfhörer-Feature wäre es möglich, die bekannten Radiosender der GTA-Reihe überall zu hören. Egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad – ihr bleibt immer mit den coolen Beats des Spiels verbunden.

Lesetipp: Gleich 5 Dinge sollen sich in GTA 6 ändern

#2 „Die Möglichkeit, die meisten Gebäude zu betreten“

Viele Spieler*innen träumen von einer noch offeneren Spielwelt. Stellt euch vor, fast jedes Gebäude, das ihr seht, könnte betreten werden. Dies würde die Möglichkeiten in GTA 6 deutlich erweitern und Raum für zahlreiche neue Erkundungen, Missionen und versteckte Schätze schaffen.

#3 „Eine realistische Tierwelt, ähnlich wie in Red Dead Redemption 2“

Eine lebendige und realistische Tierwelt würde das Spielgeschehen in GTA 6 noch abwechslungsreicher machen. Denkt daran, wie ihr in der Stadt oder den umliegenden Gebieten auf verschiedene Tiere treffen könntet, ähnlich wie es in Red Dead Redemption 2 der Fall war. Solche Begegnungen würden nicht nur das Gameplay bereichern, sondern auch neue, möglicherweise verrückte Missionen und Interaktionen ermöglichen.

Im GTA 6-Trailer war bereits eine Vielzahl verschiedener Tierarten zu sehen: von imposanten Alligatoren über kleine Chihuahuas bis hin zu verspielten Delfinen. Auch exotische Vögel wie Flamingos tauchten auf. Die Unterwasserwelt wird durch Schildkröten, Seekühe und sogar Tigerhaie bereichert. An Land könnt ihr auf Wildschweine und Leguane treffen.

#4 „Fitnessstudio: Die Möglichkeit, Ausdauer und Muskeln zu trainieren“

Stellt euch vor, ihr könntet den Körper eures Charakters aktiv beeinflussen. Ein Fitnessstudio-Feature würde es euch ermöglichen, die physischen Fähigkeiten eures Avatars zu verbessern. Trainiert Ausdauer für längere Läufe oder steigert eure Muskelkraft, um stärker zu werden. Dieses Feature könnte dem Gameplay eine neue, spannende Dimension verleihen.

Für eingefleischte Fans der Serie wäre dieses Feature eine Rückkehr zu den Anfängen: Schon in GTA: San Andreas konntet ihr in verschiedenen Fitnessstudios trainieren, um die Stärke und Ausdauer eures Charakters zu erhöhen. Der Trailer hat die Hoffnung geweckt, dass dieses Feature in GTA 6 zurückkehren könnte.

#5 „Realistische NPC-Interaktionen wie in Red Dead Redemption 2“

Viele würden sich wohl wünschen, dass man friedlichere Interaktionen mit NPCs eingehen kann. Ein System, das es erlaubt, zwischen positiven und negativen Reaktionen zu wählen, würde die Spielwelt noch lebendiger und realistischer machen. So könntet ihr Beziehungen aufbauen, Informationen sammeln oder einfach ein nettes Gespräch führen, ohne gleich zur Waffe greifen zu müssen.

Lesetipp: GTA 6: Das wurde „noch nie zuvor in der GTA-Reihe gesehen“

#6 „Spotify-Account mit dem Autoradio verbinden“

Auch wenn einige die Idee für „zwar weit hergeholt“ halten, klingt die Möglichkeit, euren eigenen Spotify-Account mit dem Autoradio zu verbinden, nicht völlig unrealistisch. Ihr könntet dann zum Beispiel eure persönliche Playlist während der Fahrt hören. Allerdings müsste Rockstar dazu mit Diensten wie Spotify oder Apple Music zusammenarbeiten.

Es bleibt spannend

Die Ideen der Fans für GTA 6 sind oft eine Mischung aus hohen Erwartungen und ambitionierten Visionen. Einige dieser Features könnten es tatsächlich ins Spiel schaffen, während andere vielleicht zu weitreichend sind. Die Vorschläge reichen von kleinen Details, die das Spiel immersiver machen würden, bis hin zu umfassenden Gameplay-Änderungen, die das Open-World-Erlebnis neu definieren könnten.

Doch genau diese kreativen Ideen zeigen, wie tief die Fans in die Welt von GTA eintauchen. Ob und wie Rockstar Games diese Wünsche umsetzt, bleibt abzuwarten. Seit dem letzten Trailer gab es von offizieller Seite keine weiteren Infos. Bis zum Release bleibt also viel Raum für Spekulationen. Eines ist jedoch sicher: GTA 6 wird die Gaming-Welt weiter in Atem halten.

