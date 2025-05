GTA 6: Diese Regionen könnt ihr erkunden

Der zweite Trailer zu GTA 6 ist da und zu sagen, er würde erwartungsgemäß durch die Decke gehen, wäre sogar noch untertrieben. Über 1,2 Millionen Likes binnen der ersten Stunde nach Upload sprechen eine deutliche Sprache.

Dabei sollte nicht unter den Tisch fallen, dass Rockstar Games auch die offizielle Homepage für das Spiel überarbeitet hat und dort tonnenweise neue Informationen bietet. Nicht nur die Haupt- sowie einige Nebencharaktere werden vorgestellt, sondern auch die Regionen der Spielwelt von GTA 6.

GTA 6: Vice City und darüber hinaus

Wie spätestens seit dem ersten Trailer bestätigt ist, kehren wir erstmals seit GTA: Vice City aus dem Jahr 2002 in die gleichnamige, an Miami angelehnte Stadt zurück – nur diesmal nicht mit dem Charme der 80er, sondern (vermutlich) in der Gegenwart. Allerdings werdet ihr euch nicht nur in der grellbunten, lauten und zu jeder Tages- und Nachtzeit pulsierenden Metropole aufhalten, sondern – wie schon in GTA 5 – auch in das Umland und kleinere Städte des fiktiven Staats Leonida begeben. Sechs Regionen sind mittlerweile für GTA 6 bestätigt:

Vice City: Hier tobt das Leben und der American Way of Life zeigt sich sowohl von seiner schillerndsten als auch seiner hässlichsten Seite. Bezeichnet als „Sonnen- und Spaß-Hauptstadt Amerikas“ bietet die Metropole, in der der Sommer nie zu Ende zu gehen scheint, mit ihren unterschiedlichen Vierteln alles, was das Herz begehrt. Paradiesische Strände, verschiedene Kulturen, Touristenattraktionen, Glanz und Glamour – aber auch Kriminalität und Armut.

Ob Tag oder Nacht: In Vice City ist es immer hell und immer was los. Credit: Rockstar Games

Leonida Keys: Das Paradies vor der Haustür, ein Stück entspannter Urlaub gleich um die Ecke. Die Keys sind bekannt für Standpartys, bunte Cocktails und sich einfach mal treiben zu lassen. Tauchen, Jet Ski fahren oder den Blick auf den endlosen, türkisblauen Ozean aus dem Cockpit eines Wasserflugzeugs genießen – die Hektik der Großstadt scheint hier vergessen, doch auch in dieser Welt lauern die Gefahren…

In den Leonida Keys könnt ihr abschalten und das Easy Life genießen – Urlaub vor den Toren von Vice City. Credit: Rockstar Games

Grassrivers: Dieses beeindruckende Stück Natur vor den Toren von Vice City sind die GTA 6-Version der Everglades und ein beliebter Touristen-Hotspot. Mit den populären Sumpfbooten geht es über die undurchdringlich erscheinenden und weitestgehend unangetasteten Naturschutzgebiete.

Die einzigartigen Mangrovenwälder und die gefährlichen Alligatoren sind Highlights für alle Besucher*innen, am tödlichsten sind aber die Bewohner des Sumpfes, die keinen Spaß verstehen…

Sumpfboote und Alligatoren gehören zum Alltag in den Grassrivers. Credit: Rockstar Games

Die dunklen Seiten von Leonida

Port Gellhorn: Auch das ist Teil von Leonida und unvermeidlich ein „Abenteuer“, auf das ihr euch im Laufe von GTA 6 einlassen müsst: Alles, was mal chic und cool war, ist hier längst geschlossen – die einzigen neonfarbenen Leuchtreklamen, die ihr noch seht, gehören zu heruntergekommenen Motels und billigen Strip-Clubs.

In diesem einst beliebten Touristenort trifft man heutzutage eher auf zwielichtige Gestalten – und ihr müsst einen verdammt guten Grund haben, hierherzukommen.

Hier war einmal viel los – heute bestimmten schmutzige Geschäfte, schmutzige Gedanken und schmutzige Orte das Bild von Port Gellhorn. Credit: Rockstar Games

Ambrosia: Das industrielle Herz des Staates Leonida, allen voran die Zuckerfabrik Allied Crystal. Während in Vice City das Geld mit beiden Händen in die Luft geworfen wird, wird es in Ambrosia noch mit ehrlicher und harter Arbeit verdient. Entsprechend stolz sind die Leute hier auf ihre „traditionellen Werte“ – und wenn euch das nicht passt… na ja, dann könnt ihr euch ja mal mit Final Chapter unterhalten, der ansässigen Biker Gang.

Industrie und harte Arbeit stehen im Fokus von Ambrosia. Credit: Rockstar Games

Mount Kalaga: Wer wirklich raus will aus all dem Trubel – weit weg von lauten Discos und der Oberflächlichkeit der Strandpromenade – sollte dem Nationalpark im Norden von Leonida einen Besuch abstatten. Wandern, Kajak fahren, Jagen gehören nur zu einigen Tätigkeiten, denen ihr hier nachgehen könnt.

Die unberührte und üppige Natur zieht aber auch diejenigen an, die nicht gerne gesehen werden wollen – und im Hinterland Verschwörungen und paranoiden Ideen nachgehen.

Der Mount Kalaga National Park vereint unberührte Natur mit zahlreichen Freizeitaktivitäten. Credit: Rockstar Games

Na, seid ihr neugierig geworden auf Vice City, Leonida und alles, was euch die Welt von GTA 6 bieten kann? Leider müssen wir uns alle noch über ein Jahr gedulden, denn Rockstar Games hat das Spiel kürzlich auf den 26. Mai 2026 verschoben. Bis dahin müssen wir uns mit anderen Inhalten beschäftigen.

