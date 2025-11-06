GTA 6: Diese Veränderung versetzt jetzt die Fans in Aufruhr – „kann nicht wahr sein“

Wann immer es von offizieller Seite Updates zu GTA 6 gibt, dreht die Community komplett frei und verstrickt sich in den wildesten Mutmaßungen – mehr als ohnehin schon. Eine kleine Änderung auf den Shop-Seiten einschlägiger Plattformen bringt jetzt wieder die Gerüchteküche zum Brodeln.

Unzweifelhaft sind gerade besondere Tage für alle, die sich auf das neue GTA freuen – demnächst jährt sich der Release des ersten Trailers zum zweiten Mal, außerdem findet heute der Quartalsbericht von Rockstar Games statt.

GTA 6 bald vorbestellbar?

Gut möglich also, dass rund um diesen neue Infos zum Action-Kracher präsentiert werden – im Idealfall natürlich in Form eines dritten Trailers. Obendrein sind jetzt auch auf den Shop-Seiten von PlayStation, Xbox und Co. für GTA 6 Aktualisierungen vorgenommen worden, die Fans aufhorchen lassen.

So ist dort mittlerweile der genaue Veröffentlichungszeitpunkt gelistet – nicht nur das Datum, das uns ja hinlänglich bekannt sein dürfte, auch die Uhrzeit wird genau angegeben. So dürfen wir hierzulande um Punkt Mitternacht vom 25. auf den 26. Mai auf GTA 6 zugreifen. Die Zeiten sind auf die verschiedenen Zeitzonen angepasst, wie man auch in verschiedenen Twitter-Posts sehen kann.

Schaut euch gerne mal hier an, was die Twitter-Bubble von sich gibt:

Für viele Fans ein unmissverständliches Zeichen, dass es bald mit den Vorbestellungen losgeht – und damit eine Bestätigung, dass eine weitere Verschiebung des wohl am heißesten erwarteten Titel in der jüngeren Videospielgeschichte vom Tisch wäre. „Das kann nicht wahr sein“, reibt sich Maëlan verwundert die Augen. „Das wäre zu offensichtlich.“

Zwischen Hoffnungen und Zweifel

Auch MavsOwnYou meldet leichte Zweifel an: „Sie haben buchstäblich gesagt, das Spiel sei auf einem guten Weg, nur um es ein paar Tage später zu verschieben. Das ist immer bedeutungslos.“

Der Verlauf des Tages könnte jedenfalls mehr Erkenntnisse bringen, wenn wir nach dem Earnings Call was von Rockstar hören. Ein Insider will derweil wissen, warum es zu einer weiteren Verschiebung von GTA 6 kommen könnte.

