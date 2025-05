GTA 6: Diesen unerwarteten Vorteil bringt die Verschiebung jetzt

Es ist leider kein Aprilscherz: GTA 6 wurde verschoben und erscheint nun nicht mehr wie geplant im Herbst dieses Jahres, sondern erst am 26. Mai 2026.

Die Ankündigung ist für Fans, die auf den Release gebaut haben, natürlich frustrierend, auch, wenn viele ihr Verständnis ausdrücken und Rockstar Zeit geben wollen. Es gibt aber auch Profiteure: Wo GTA 6 aus dem Weg ist, können andere Publisher ihre Spiele leichter veröffentlichen. Und besonders ein Unternehmen kommt dabei richtig gut weg, meint ein Analyst.

GTA 6: Wer von der Verschiebung alles profitiert

Games Radar sprach mit Dr. Serkan Toto, CEO der japanischen Unternehmensberatung Kantan Games, über die Verschiebung von GTA 6 und welche Folgen Rockstars Ankündigung auf die Branche haben wird. Der Analyst ist eindeutig: Alle großen Firmen freuen sich über den Spielraum, den sie angesichts des restlichen Jahres nun haben und können ihre eigenen Titel deutlich leichter platzieren.

„Nun hat Nintendo ein halbes Jahr Zeit, sich vorzubereiten und ein potenziell großes Weihnachtsgeschäft zu bewerben, Sony kann in Ruhe Ghost of Yotei veröffentlichen und Microsoft hat mehr als genug Spielraum, um möglicherweise ihren Xbox-Handheld zu veröffentlichen. Allerdings, der Doppel-Wumms, der die Gaming-Industrie hätte wieder neu beleben sollen, ist jetzt abgesagt“, so Toto.

Lesetipp: Darum war die Verschiebung laut Insider unvermeidlich

Auch, wenn er mehrere Branchen-Giganten nennt, ist sich der Analyst sicher: „2025 wird jetzt ganz klar Nintendos Jahr.“ Mit der Switch 2 am 5. Juni und Mario Kart World hat das Unternehmen natürlich gute Voraussetzungen, echte Erfolgsverkäufe zu erzielen. Und obwohl Mario Kart und GTA 6 jetzt nicht unbedingt in der Konkurrenz miteinander stehen, nur weil in beiden durch eine Open World gebrettert wird, ist ungeteilte Aufmerksamkeit immer von Vorteil.

Joost van Dreunen, ebenfalls Industrie-Analyst, stimmt den Beobachtungen zu: „Da GTA 6 nicht mehr die Luft aus dem Raum saugt, können andere im vierten Quartal besser atmen.“ Es sei eine Möglichkeit für die anderen, konkurrenzlos im Rampenlicht zu stehen. Für diese Firmen bedeutet die Verschiebung also einen echten und vor allem unerwarteten Vorteil. Spannenderweise macht es ein Publisher ganz anders – und hält auch weiterhin am Plan fest, ein Spiel am gleichen Tag wie GTA 6 zu veröffentlichen.

