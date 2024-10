GTA 6: Dieses beliebte Feature macht den Open-World-Brecher vielleicht erst richtig gut

Die Augen der Welt sind auf Rockstar Games gerichtet. Davon könnte man als Gamer*in zumindest ausgehen, blickt man auch nur beiläufig ins Internet. Analysen zum immens erfolgreichen Trailer zu GTA 6 hier, Fan-Theorien zum heldischen Duo Lucia und Jason dort, fachliche Prognosen zu den grafischen Qualitäten von Grand Theft Auto 6 andernorts … am sechsten Hauptteil der kriminell erfolgreichen Open-World-Reihe führt aktuell gefühlt kein Weg vorbei.

Dabei werden Enthusiast*innen der Autoknacker-Reihe auch nicht müde, sich Funktionen aus vergangenen GTA-Teilen zurückzuwünschen. Einer dieser nostalgischen Schulterblicke geht jetzt zurück auf GTA: San Andreas. Jenem Ableger aus dem Jahre 2004, in dem damals Bildschirmheld Carl Johnson durch eine fiktionalisierte Version der US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona geschlittert ist.

Wie war das nochmal mit dem Gang-System zu GTA: San Andreas?

Wir erinnern uns: In GTA San Andreas heizen wir nicht nur als Titelheld C.J. mit flotten Karren durch die offene Spielewelt, sondern werden auch in einen Gameplay-Loop hineingezogen, der das Einnehmen bestimmter Gebiete San Andreas‘ zum Ziel hat. Kurz und knapp gesagt: Eure Aufgabe als Spieler*in ist es, euch als Carl Respekt zu erarbeiten, um potenzielle Bandenmitglieder für eure Gang zu rekrutieren.

Um euer Ansehen in San Andreas zu erhöhen, kämpft ihr gegen andere Gangs – und triumphiert im Idealfall. So steigt euer Ansehen im halbseidenen Kriminellenkosmos nach und nach. Damit nicht genug: Als Protagonist C.J. steht es euch an, mitsamt eigener Gang in das Gebiet einer anderen aufzubrechen – um dort Angriffswelle um Angriffswelle zu überstehen. Packt ihr das, dürft ihr euch fragliches Gebiet unter den sprichwörtlichen Nagel reißen.

Das Ganze funktioniert aber auch andersherum, wenn eure Gang (Grove Street Families) von mit euch verfeindeten Gangs überfallen wird – und ihr schlagkräftig dagegenhalten müsst. So weit, so bekannt. Eben beschriebenes Gameplay-Feature jedenfalls erfreut sich in einem gewissen Teil der GTA-Community einer solchen Beliebtheit, wie ein vor knapp zwei Wochen eröffneter Reddit-Thread mit dem Titel „Bitte bringt den Bandenkrieg wie in GTA: SA zurück“ mit rund 2.700 Upvotes belegt. Dem Posting beigelegt ist eine Karte der Spielwelt von San Andreas.

GTA 6: Warum der Bandenkrieg vermutlich in San Andreas bleiben wird

Trotz dieser Popularität in der Community darf bezweifelt werden, dass dieselbe Funktion ins Gesamtkonzept von GTA 6 passt. Denn wenn etwa ein*e Nutzer*in schreibt „Lucia und Jason sehen nicht einmal so aus, als gehörten sie zu einer Bande. Wenn sie [Rockstar Games] eine Geschichte à la Bonnie und Clyde beabsichtigen, ist das [Gameplay-Feature] nicht sehr wahrscheinlich“, wirkt die Argumentation stimmig. Schließlich scheint zumindest auf der narrativen Ebene die Grundlage für ein solches Feature poröse.

Andererseits wissen wir schlicht noch nicht, ob dieses beliebte Bandenkriegs-System oder andere Feature-Freuden aus der traditionsreichen GTA-Saga eine Rückkehr feiern werden. Es gilt wie immer für den Moment: Abwarten und Tee trinken (und den Ölstand für Spritztouren mit Lucia und Jason prüfen).

Apropos US-amerikanische Autofahrerkulturen: Stellenweise kippt die Vorfreude zu GTA 6 in Katastrophendenken um, wenn der Release Tag für Tag näher rückt.

Quellen: Reddit / @Serious_Kangaroo_279, @MRSHELBYPLZ