GTA 6: Dieses Feature fehlt Fans noch – „stimme 100 Prozent zu“

Im Herbst 2025 soll GTA 6 veröffentlicht werden – für viele Fans der GTA-Reihe ist das noch eine halbe Ewigkeit. Die lange Wartezeit verbringen die Spieler*innen mit Spekulationen über neue In-Game-Features.

Im Subreddit zum neuen Rockstar-Blockbuster entfachen deshalb zuweilen auch hitzig geführte Diskussionen über ein mögliches neues Wirtschaftssystem, das viele Fans gerne im kommenden Spiel sehen würden.

GTA 6: Realistischere Ökonomie gewünscht

So erklärt jemand auf Reddit: „Aus den Trailern und Gerüchten geht hervor, dass Jason und Lucia gewöhnliche Diebe sind. Es wäre unrealistisch, wenn sie wie in GTA 5 innerhalb der ersten Spielstunden eine Million Dollar auf der Bank hätten.“ Hier pocht man also auf einen langsameren Karriereaufstieg der Protagonist*innen, die sich erst im späteren Spielverlauf Luxusgüter leisten können.

„Es ergibt keinen Sinn, einen Spirituosenladen in der Provinz für 100-500 Dollar auszurauben und dann in Vice Citys höchstem Turm auf einem goldenen Thron zu sitzen“, kommentiert ein*e Nutzer*in. Man spekuliert also, dass sich auch teure Gegenstände erst einmal „erarbeitet“ werden müssen. Dies würde zu den bisher bekannten GTA 6-Informationen passen, die unter anderem darauf hinweisen, dass für das Stehlen moderner, hochwertiger Autos spezielles Equipment benötigt wird, während ältere Fahrzeuge relativ einfach aufgebrochen werden können.

Andere Spieler*innen wünschen sich mehr Flexibilität für das Finanzmanagement im Story-Modus. „Ich hoffe, wir bekommen mehr Dinge, für die wir Geld ausgeben können, wie Immobilien, Hausdekoration oder Geschäfte wie Fitnessstudios oder Clubs.“ Das kam laut einer kritischen Stimme auf Reddit schon in GTA 5 zu kurz.

Lesetipp: Das könnte GTA 6 zum „verrücktesten Spiel aller Zeiten machen“

Weniger ist mehr

Für viele ist Ressourcenknappheit ein wichtiges Thema. Ein oder eine Spieler*in betont: „Ich liebe Knappheit in Spielen. Sobald man unbegrenzte Ressourcen hat, verliere ich das Interesse.“ Dies bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern auch auf Waffen und Munition. Im Gegensatz dazu würden die Titel der Assassin’s Creed-Reihe die Spielenden ständig mit neuen, nur leicht verbesserten Waffen „bombardieren“.

Die Fans hoffen also auf ein Gaming-Erlebnis, das die finanziellen Herausforderungen und Belohnungen der GTA-Charaktere fühlbar macht. Ob GTA 6 die Wünsche der Reddit-Nutzer*innen erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich müssen sich Entwickler*innen und Community immer die Frage stellen, ob diese Wünsche das Gameplay für Gelegenheitsspieler*innen beeinträchtigen könnten – denn diese möchten sich womöglich einfach nur zurücklehnen und zocken, ohne sich Sorgen um ihre Finanzen machen zu müssen.

Quelle: Reddit/r/GTA6, 4P.de, Reddit/Every-Examination720, Reddit/Perfect-Pension545, Reddit/rCDZDegnbol, Reddit/sicing

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.