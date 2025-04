GTA 6: Drei mögliche Szenarien für den Release – eines „startet im Mai“

Die Ankündigung von GTA 6 liegt nun schon über 16 Monate zurück – und seitdem herrscht Funkstille. Kein neues Material, kein genauer Release-Termin, keine Marketingkampagne. Ein Beitrag im GTA 6-Subreddit bringt jetzt Licht ins Dunkel – mit einer Theorie, die das lange Schweigen von Rockstar Games verständlich machen soll.

Laut der Theorie passt das Verhalten des Entwicklers zu den neuen Marketing-Strategien der Gaming-Branche. Immer mehr Publisher setzen auf kurze, explosive Promo-Kampagnen kurz vor Veröffentlichung. Was das für Grand Theft Auto 6 bedeuten könnte, zeigt der Beitrag anhand dreier Szenarien.

GTA 6: Was das lange Warten über Rockstars Strategie verrät

Die Theorie stammt von Nutzer*in Intelligent-Cycle366, der*die auf Beispiele aus der aktuellen Spielelandschaft verweist: Doom: The Dark Ages bekam nur vier Monate Marketing, Death Stranding 2: On The Beach von Kojima Productions ging sogar nur mit drei Monaten Vorlauf an die Öffentlichkeit.

Auch Nintendo stellte die Switch 2 erst zwei Monate vor Verkaufsstart offiziell vor. Die Strategie ist klar: kurze Werbephasen, maximale Wirkung – bei gleichzeitig geringeren Kosten.

Rockstars Mutterkonzern Take-Two scheint diese Linie ebenfalls zu verfolgen. Das kommende Spiel Mafia: The Old Country hatte zwischen Mai und August ebenfalls nur drei Monate für den Werbeaufbau. Doch GTA 6 spielt in einer ganz anderen Liga – reicht dieser enge Zeitraum wirklich aus?

Lesetipp: Der Preis für GTA 6 könnte die Gaming-Industrie verändern

Drei mögliche Szenarien für den Verkaufsstart

Basierend auf diesen Beobachtungen stellt Intelligent-Cycle366 drei mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf vor:

„ Optimistisch – Die Vermarktung startet im Mai oder Juni, etwa 4-5 Monate vor der Veröffentlichung. Rockstar gibt das genaue Veröffentlichungsdatum bei Take-Two’s Investorengespräch im Mai bekannt, gefolgt von einer groß angelegten Kampagne.

– Die Vermarktung startet im Mai oder Juni, etwa 4-5 Monate vor der Veröffentlichung. Rockstar gibt das genaue Veröffentlichungsdatum bei Take-Two’s Investorengespräch im Mai bekannt, gefolgt von einer groß angelegten Kampagne. Realistisch – Die Werbeaktionen beginnen im Juli oder August und spiegeln die Strategie von Mafia wider. Dies würde einen extrem intensiven Marketingschub vor der erwarteten Veröffentlichung im Herbst bewirken und die Aufmerksamkeit über alle Medienkanäle maximieren.

– Die Werbeaktionen beginnen im Juli oder August und spiegeln die Strategie von Mafia wider. Dies würde einen extrem intensiven Marketingschub vor der erwarteten Veröffentlichung im Herbst bewirken und die Aufmerksamkeit über alle Medienkanäle maximieren. Pessimistisch – Während des Investorengesprächs im Mai kündigte R*/Take-Two eine Verschiebung auf 2026 an und begründete dies mit der Notwendigkeit zusätzlicher Politur.“

Eines betont Intelligent-Cycle366 besonders: GTA 6 sei kein normales Spiel, sondern ein globales Medienereignis. Deswegen könnte Rockstar bewusst einen Mittelweg wählen und im Juni oder Juli loslegen – mit genügend Vorlauf für weltweiten Hype, aber ohne monatelange Vorabkampagnen.

Gespannte Fans: „Es könnte jederzeit so weit sein“

Auch andere Reddit-User*innen melden sich zu Wort – und zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen in der Community sind. DerKommisar9 etwa hält große Marketingmaßnahmen für unnötig: „Wenn es ein Spiel gibt, das keinen Cent für Marketing ausgeben muss, dann ist es dieses. Die gesamte Gaming-Welt weiß, dass es kommt. Sie veröffentlichen es einfach – und innerhalb einer Woche weiß es jeder und hat es gekauft.“

Lil_Broomster hingegen sieht die Situation als völlig offen – für sie oder ihn kann alles jederzeit passieren: „Da wir nur noch etwa sieben Monate vom Release-Fenster entfernt sind, könnte es jederzeit so weit sein. Wir werden es einfach nicht wissen – vielleicht morgen, vielleicht in ein paar Monaten.“

Weniger optimistisch zeigt sich linksus5522, die*der bereits mit dem Schlimmsten rechnet: „Sie warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, um die Verschiebung anzukündigen… ganz einfach!!“ Für sie oder ihn ist die offizielle Verschiebung des Release nur noch eine Frage der Zeit.

Quellen: Reddit/ Intelligent-Cycle366, Reddit/ DerKommisar9, Reddit/ Lil_Broomster, Reddit/ linksus5522

