GTA 6: Droht die nächste Verschiebung? Insider bringt Fans ins Schwitzen – „Könnte zu Verzögerungen kommen“

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen, 2026 soll endlich GTA 6 erscheinen. Das ist zumindest bisher der Plan und der Veröffentlichungstermin auf den 26. Mai datiert. Möglicherweise müsst ihr aber schon bald einen ganz anderen Tag im Kalender ankreuzen.

Gerüchte rund um eine weitere Verschiebung des derzeit wohl meist erwarteten Videospiel gibt es schon lange. Noch haben sich diese bisher nicht bewahrheitet, aber je näher der offiziell kommunizierte Release rückt, desto mulmiger wird das Gefühl bei so manchen Fans. Eines, was angesichts jüngster Worte eines bekannten Insiders, noch einmal zunehmen dürfte.

GTA 6: Platzt der Release im Mai doch noch?

Dieses Mal sind es jedoch nicht Jason Schreier oder Tom Henderson, die die unter Umständen schlechten Nachrichten überbringen. Sondern Reece Reilly, der den YouTube-Kanal Kiwi Talkz betreibt. Dort interviewt er regelmäßig verschiedene Entwickler*innen und gilt unter anderem deshalb als recht gut vernetzt. Auch zu Rockstar Games, dem Studio hinter GTA 6, soll er Kontakte pflegen.

Dementsprechend achten Fans besonders genau darauf, was er über die sozialen Netzwerke so teilt. Eine Nachricht steht derzeit besonders im Fokus, denn in dieser spricht Reilly darüber, dass GTA 6 möglicherweise erneut verschoben wird. Er selbst habe „widersprüchliche Berichte von verschiedenen Entwicklern aus unterschiedlichen [Rockstar-]Studios“ gehört, darunter aus San Diego, Bengaluru und Edinburgh.

Demnach sei eine Verschiebung von GTA 6 wohl weiterhin möglich, auch wenn alle Teams daran arbeiten, „den Termin einzuhalten“. Auf Nachfrage präzisiert er, dass er bei seiner Recherche kein „einheitliches Bild“ feststellen konnte, aber davon ausgeht, dass intern intensiv über das Thema diskutiert wird.

Spiel ist inhaltlich fertiggestellt

Offiziell gibt es seitens Rockstar Games und Take-Two keine weitere Stellungnahme. Allerdings könnte sich das schon in wenigen Tagen ändern, denn die Vorstellung des nächsten Geschäftsberichts steht bevor. Vorstellbar, dass im Rahmen eines solchen Termins, der vor allem für Investor*innen relevant ist, eine mögliche Verschiebung angedeutet wird.

Immerhin sollen keine inhaltlichen Themen die Fertigstellung von GTA 6 verzögern. Sagt zumindest Kiwi Talkz in einem weiteren Beitrag. „Das Spiel ist inhaltlich so gut wie fertig, jetzt geht es nur noch um die Qualitätssicherung, das Beheben von Bugs und Fehlern usw. Es gibt unglaublich viel zu testen.“ Rockstar Games, so der YouTuber weiter, wolle eine Situation wie zum Release von Cyberpunk 2077 auf jeden Fall vermeiden.

Noch bleibt es aber dabei, dass GTA 6 am 26. Mai 2026 das Licht der Welt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erblicken soll. Sollte es dabei bleiben, dann dürften wohl bald die Vorbestellungen starten – und wir erfahren endlich, ob das neue GTA tatsächlich 100 US-Dollar kosten wird oder nicht.

