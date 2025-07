GTA 6: Entscheidendes Detail im PlayStation Store entdeckt – „Das ist falsch“

Um GTA 6 ranken sich seit Monaten wildeste Spekulationen und Gerüchte, an jedem noch so kleinen Hinweis, der eine Neuigkeit verspricht, beißt sich die gespannt wartende Community förmlich fest. So auch an einem brandneuen Detail, welches nun für Gesprächsstoff sorgt.

Eben jenes ist nun jüngst an die Oberfläche gespült worden und das auch noch über offiziellem Wege: Im PlayStation Store sind neben dem Veröffentlichungsdatum für Grand Theft Autos sechsten Streich ein paar weitere Zahlen aufgetaucht, die uns auf die Sekunde genau verraten, ab wann es endlich nach Vice City geht.

GTA 6: Exakter Releasezeitpunkt dank PlayStation Store bekannt – dann geht es los

Die exakte Uhrzeit, wann GTA 6 endlich im kommenden Jahr veröffentlicht wird, ist nun klammheimlich in Sonys Spielestore veröffentlicht worden. Eine extrem spezifische Information, wenn man einmal bedenkt, wie lange der Releasetermin noch in der Zukunft liegt. Denn an diesem selbst hat sich glücklicherweise nichts geändert: Grand Theft Auto 6 erscheint am 26. Mai 2025 – vorausgesetzt natürlich, dass Rockstar nichts mehr an den aktuellen Plänen zu rütteln hat.

So verrät eine Nutzerin oder ein Nutzer im Subreddit zu GTA 6, dass er oder sie über ein Update der PlayStation Store-Seite gestolpert sei. Keine Sorge: Verschoben wird der wohl heißersehnteste Hit der Videospielindustrie kein zweites Mal. Je nachdem, in welcher Region ihr euch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufhaltet, dürft ihr sogar noch früher mit Jason und Lucia durch die Straßenschluchten streifen.

Denn wie aus dem Reddit-Post hervorgeht, geht Grand Theft Auto 6 in Neuseeland schon am 25. Mai des nächsten Jahres an den Start – was logischerweise mit der Zeitverschiebung zusammenhängen dürfte und nicht etwa damit, dass unsere neuseeländischen Freundinnen und Freunde früher starten dürfen. In den Kommentaren wird auf diesen Umstand hingewiesen, etwa mit den Worten: „Das ist falsch, OP sieht sich wahrscheinlich nur eine andere Storefront an“. Ein Blick auf die deutsche Store-Seite gibt Aufschluss: Noch immer wird hier der 26. Mai angegeben, Punkt Mitternacht soll es bei uns so weit sein.

Unabhängig davon, wo ihr euch also zum Zeitpunkt des Launchs des vermutlich gehyptesten Games aller Zeiten aufhalten solltet, könnt ihr es auf euren Konsolen anwerfen. Vielleicht hält uns Sony aber auch nur zum Narren und spielt ein wenig mit den vorab ausgespielten Informationen, um die Gespräche ein weiteres Mal zu befeuern. Apropos Sony: GTA 6 soll auf der PlayStation 5 Pro einen gigantischen Vorteil mitbringen.

Quellen: Reddit / JaivianCraft