GTA 6: Erneute Verschiebung – Leak verrät, wann Rockstar wirklich mit dem Release plant

Obwohl noch fast ein ganzes Jahr vergehen muss, ehe wir uns dem neuesten Ableger von Rockstar Games gefeierter Open World-Reihe widmen dürfen, lässt GTA 6 seinen Anhängerinnen und Anhängern bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. Kein Wunder, immerhin sollte der Titel ursprünglich schon in diesem Herbst seinen Release feiern.

Daraus wurde bekanntermaßen nichts, eine Verschiebung vor einigen Wochen holte die Fans auf den bitteren Boden der Realität zurück. Denn Rockstar möchte sich mehr Zeit nehmen, um Grand Theft Auto 6 auch zu einem würdigen Produkt, an dem wir viele Jahre lang Spaß haben, zu entwickeln. Doch nun könnte es noch dicker kommen, wie ein brandneuer Leak offenbart.

GTA 6: Neuer Leak spricht vom nächsten Schock – Release noch später als gedacht

Schon vor seinem ursprünglich angepeilten Releasetermin im Herbst dieses Jahres galt GTA 6 als unangefochten, was den Spitzenplatz auf den Wunschlisten der meisten Spielerinnen und Spieler rund um den Globus anbelangt. Die Verschiebung auf den 26. Mai 2026 tat dem keinen Abbruch, im Gegenteil: Seitdem reißen sich Fans nur noch mehr um jeden Informationshappen, der ihnen vor die Füße geworfen wird.

Kein Wunder, bei Rockstars nächstem Streich dürfte es sich um das wohl meisterwartete Videospiel aller Zeiten handeln und Vorfreude ist ja bekanntermaßen die schönste aller Freuden. Doch die jüngste Meldung des bekannten Insiders und Leakers Millie A sorgt eher für Unmut, spricht dieser doch von einer weiteren Verschiebung, die GTA 6 ereilen soll. Dem gut informierten Experten zufolge plane man beim US-amerikanischen Entwickler und Publisher nämlich damit, Grand Theft Auto 6 erst im September 2026 zu veröffentlichen.

„Interne Gespräche deuten auf eine mögliche Verschiebung auf September hin“, heißt es seitens Millie A ganz konkret. Doch damit nicht genug: Auch weitere brandheiße und nicht weniger diskutierte Informationen gibt der Leaker preis, spricht er doch im weiteren Verlauf auch über das Preisschild, welches für GTA 6 und seine verschiedenen Editionen aller Voraussicht nach aufgerufen wird.

Hier ist von Summen zwischen 70 und 110 US-Dollar für GTA 6 die Rede – was gemessen an den jüngsten Preisentwicklungen in der Branche durchaus vorstellbar und realistisch klingt. Schon im Vorfeld gerieten immer wieder Gerüchte in Umlauf, man könne von einem Preis von 100 US-Dollar oder mehr für den neuen Teil ausgehen. Doch auch an dieser Stelle sei gesagt: Um mehr als eben das, nämlich Spekulationen und Vermutungen, handelt es sich letzten Endes nicht. Erst, wenn Rockstar selbst mit konkreten Informationen rausrückt, haben wir eine offizielle Bestätigung.

Quellen: Millie A via Twitter / @GTAVI_Countdown