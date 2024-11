GTA 6: Experte sagt mehr Realismus voraus – wird „die Leute umhauen“

Einer, der aus erster Hand zum heiß herbeigesehnten GTA 6 berichten kann, ist Ben Hinchliffe. Der Mann hat bis zum Mai 2022 als Game Designer bei Rockstar Games gearbeitet, hat an namhaften Titeln wie GTA 5, Red Dead Redemption 2, L.A. Noir oder eben GTA 6 mitgewirkt.

Jetzt hat sich derselbe Mann in den Podcast GTA VI O’clock gesetzt, um über seine anstehende Neuveröffentlichung DIG VR zu sprechen – aber gab auch seine professionelle Einschätzung zu GTA 6 ab. Einem Titel, an dem Hinchliffe tatsächlich vor seinem Weggang von Rockstar mitgearbeitet hat.

Was weiß Ben Hinchliffe über GTA 6?

Die entsprechende Folge des Videopodcasts von GTA VI O’clock hat eine Gesamtlänge von mehr als einer Dreiviertelstunde. Ungefähr ab Minute 43 gibt Hinchliffe seine Einschätzung zu Grand Theft Auto sechs ab. Dabei schaut er zurück auf seine Zeit bei Rockstar, lässt auch Revue passieren, was er seinerzeit noch intern von GTA 6 mitbekommen hat. Er verrät, es nicht abwarten zu können, herauszufinden, „wie viel, wenn überhaupt sich [an GTA 6] verändert hat“.

Hinchliffe führt weiter aus, dass er als Beteiligter natürlich direkt Einblicke hatte, „in eine Menge neuer Dinge eingeweiht war, die Inhalte und Story oder Ähnliches“ betreffen. Wie sich das, was der heutige Chef-Designer von Just Add Water Development damals vom sechsten GTA zu sehen bekam, inzwischen „weiterentwickelt hat und wie alles zusammengekommen ist“, darauf ist der Branchenveteran sehr gespannt.

Das komplette Gespräch mit Ben Hinchliffe steht auf YouTube abrufbereit. Thematisch angeschnitten werden, nebst GTA 6, Titel wie L.A. Noir, der Vorgänger GTA 5, oder Hinchliffes Weggang von Rockstar.

Als sich das Gespräch in Richtung desjenigen Bestandteils bewegt, der Spieler*innen aller Voraussicht nach am meisten bei GTA 6 beeindrucken wird, kommt Hinchliffe auf den hochgradigen Realismus des neuesten Grand Theft Auto zu sprechen – vor allem im Vergleich zu vorangegangenen Serienteilen. Er sagt: „Man muss sich nur vor Augen führen, dass jedes, von Rockstar veröffentlichte Spiel, in irgendeiner Weise eine Weiterentwicklung darstellt.“

Aussicht auf GTA 6 vom Ex-Rockstar

„Man kann sagen, dass sich jedes Element der Spiele weiterentwickelt hat – was den Realismus angeht, aber auch die realistisch wirkenden Interaktionen der Figuren untereinander […]“, sagt er weiter. Abschließend gibt Hinchliffe noch eine mehr als euphorische Prognose zu GTA 6 ab, die einerseits niemanden ernsthaft verblüffen wird, andererseits nochmal mehr die Vorfreude auf den sechsten Hauptteil der Autoknackerreihe schürt:

„Ich denke, es [GTA 6] wird die Leute umhauen. Es wird sich massenhaft verkaufen, so wie immer. Das Spiel wird noch lange für Gesprächsstoff sorgen, genau wie bei GTA 5. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass die Leute das Spiel in Händen halten. Ich denke, sie [Rockstar] haben die Messlatte nochmal höher gelegt. Das tun sie immer – und mit GTA 6 haben sie es wieder getan.“ Ben Hinchliffe (ehemaliger Game Designer bei Rockstar Games)

Nebenbei bemerkt: Das eingangs erwähnte DIG VR, an dem Hinchliffe aktuell arbeitet, ist ein spaßig wirkender Virtual Reality-Titel, bei dem ihr Bagger und andere Baufahrzeuge bedient. Apropos: Eine nicht minder erwähnenswerte Profi-Einschätzungen zu GTA 6 gab vor einiger Zeit Obbe Vermeij ab. Ähnlich wie Hinchliffe, war Vermeji viele Jahre bei Rockstar beschäftigt, wirkte als Technischer Leiter an Spielen wie GTA 3 & 4, oder Vice City und San Andreas mit. Seiner Einschätzung nach ist mit GTA 6 die Zeit reif für eine Revolution.

