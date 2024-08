GTA 6: im Open-World-Kracher jetzt 3 wichtige Details entdeckt

Kurz nach Veröffentlichung trumpfte der Trailer zum heiß ersehnten Grand Theft Auto 6 bereits mit mehr als 70 Millionen Aufrufen bei YouTube auf. Bis zum Jahresanfang kletterte die Zahl nochmal auf rund 170 Millionen – und zum jetzigen Zeitpunkt hat der Trailer einen absoluten Spitzenwert von über 200 Millionen erreicht. Beeindruckende Zahlen, die beweisen: GTA 6 wird bei Spielenden weltweit wahrlich herbeigesehnt.

Bis wir uns einen offiziellen Veröffentlichungstermin im Kalender anstreichen dürfen, befeuern Leaks und Fan-Spekulationen die Vorfreude. Ein Fan hat sich jetzt nochmal in die bestehenden Informationen hinein gekniet – und will herausgefunden haben: Die offene Spielwelt des kommenden Rockstar-Blockbusters soll drei Hauptstädte beinhalten.

Spekulative Karte zu GTA 6 zeigt drei Städte

Was wir bislang über die Open World wissen: GTA 6 spielt in der fiktionalen Metropole Vice City. Der dazugehörige, erfundene Bundesstaat Leonida ist dabei stark angelehnt an das reale Florida. Entscheidender Unterschied zum 2002 erschienen Grand Theft Auto: Vice City ist zeitlicher Natur. Während der Klassiker von Rockstar North im Jahre 1986 angesiedelt ist, dürfte GTA 6 in der Gegenwart spielen – zumindest Szenerie, Kleidungsstil der Protagonist*innen und der Einsatz von Social Media im Trailer lassen diese Rückschlüsse zu.

Reddit-Nutzer peekundi will nun herausgefunden haben, dass die frei begehbare Spielewelt von GTA 6 mit drei größeren Städten aufwartet – natürlich neben anderen, geografischen Gegebenheiten wie kleineren Städten, Sumpf- oder Strandgebieten.

Die Karte oben ist eine Zusammenarbeit vieler Mitglieder der Mapping Community zu GTA 6 – und zeigt drei gut sichtbare Quadrate, zwei grüne im oberen Kartenteil und ein rotes im unteren. Was das bedeutet: Wie schon GTA 6 Countdown letztes Jahr auf der Plattform Twitter anhand einer spekulativen Karte der Spielewelt aufgezeigt hat, sollten die vermuteten, geografischen Umstände der Open World Platz bieten für mindestens drei größere Städte. In eine ähnliche Richtung gehen also die aktuellen Fan-Mutmaßungen.

Was denken die Fans zu GTA-6-Karte?

Reddit-Nutzer Deep-Alternative3149 pflichtet dieser und der aktuellen Karten-Mutmaßung bei – und schreibt: „Wir bekommen auf jeden Fall zwei bis drei Küstenstädte, oder vielleicht eine große und eine kleine Stadt. Das ist ein ganzer Staat. Sam versucht sowas schon eine Weile, wie es scheint“. Mit Sam ist natürlich Sam Houser gemeint, der langjährige Leiter von Rockstar Games.

Ein anderer Reddit-Nutzer wie quackcow144 sieht das mit dem kompletten Staat, den GTA 6 abbilden könnte, etwas kritischer – und schreibt: „Ich glaube nicht, dass wir einen gesamten Staat im Maßstab 1:1 bekommen. Meiner Meinung nach bedeutet das, wir erhalten mehrere Städte, tonnenweise Nachbarschaften und viel Wildnis.“

Übrigens: Auch ein YouTuber wie Dezzmon, der sich vor allem auf Leaks und Neuigkeiten rund um GTA 6 spezialisiert hat, berichtet in seinem aktuellen Video ab Minute 3:40 von der Karten-Entdeckung. Bis Rockstar weitere Informationen zur Karte der Spielewelt & Co. enthüllt, werden sicher noch weitere, faszinierende Fan-Theorien aufkommen. Warten wir ab, welche Annahmen das fertige Produkt GTA 6 widerspiegeln wird.

Apropos Grand Theft Auto 6: Was die Nichtspielercharaktere in GTA 6 angeht, sagte jüngst ein Rockstar-Veteran die „Zeit für eine Revolution“ voraus.

Quellen: Reddit /@peekundi, @ Deep-Alternative3149, @quackcow144; Twitter /@GTA 6 Countdown; YouTube /@Dezzmon