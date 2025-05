GTA 6: Fan hinterfragt seltsames Detail, doch es gibt einen guten Grund dafür

Nicht erst seit der Verschiebung von Herbst auf den 26. Mai 2026 sind Fans eifrig dabei, jedes noch so kleine Detail von GTA 6 unter die Lupe zu nehmen und zu analysieren.

Denn obwohl es erst zwei Trailer gibt, die in ihrer kombinierten Gesamtzeit nicht einmal fünf Minuten lang sind, wurde bereits ein jedes Frame mit dem Skalpell zerlegt und auf Hinweise zur Story, dem Gameplay oder den Charakteren seziert. Ein Fan hinterfragte nun ein durchaus seltsames Detail und erhielt einleuchtende Antworten von der Community.

GTA 6: Rockstar flext mit Zungen im Trailer die Entwicklungs-Muskeln

Wenn ihr die beiden Trailer von GTA 6 bereits gesehen habt, ist es euch vielleicht selbst aufgefallen: Ziemlich viele Figuren des Spiels strecken in den Werbevideos die Zunge raus. Warum das so ist? Das hat sich auch Reddit-Nutzer*in EfficientAd7026 gefragt und einen entsprechenden Thread erstellt, in dem er oder sie eine Screenshot-Collage mit entsprechend feuchten Beweisen mitliefert.

Hier die erwähnten Bilder:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren diskutiert die Community über mögliche Gründe. Einer der plausibelsten? Rockstar will zeigen, was sie drauf haben, wie beispielsweise Nutzer*in QueenElonia schreibt: „Um neue Charakter-Modell-Mechaniken zu zeigen. Ist euch aufgefallen, dass es viele detaillierte Gestikulation (mit den Händen sprechen) gibt, die viel flüssiger und lebendiger aussehen als bei den meisten Spielen heutzutage?“

Der Meinung ist auch Bardoog: „Weil die meisten Spiele keine funktionierenden Zungen haben. Nicht mal die Hauptcharaktere. Dass sogar NPCs funktionierende Zungen haben, ist also ein großer Flex von Rockstar.“ Die Entwickler*innen zeigen also, was sie können und das in jedem noch so kleinen Detail. GTA 6 dürfte in dieser Hinsicht den Vorgänger noch einmal deutlich überflügeln, wie die bisherigen Trailer zeigen.

Diese PS5-Spiele verkürzen die Wartezeit auf GTA 6:

Andere sehen dahinter übrigens eher eine inhaltliche Intention: Es soll wild werden, das auf Florida basierende Vice City ist ein Ort für abgedrehte Party-Tiere, die die Sau raus lassen wollen – und dafür auch mal Zunge zeigen. Rockstar selbst wird wohl nicht verraten, weshalb das sabbernde Organ so prominent zu sehen ist, aber es bleibt spannend, ob der nächste Trailer in eine ähnliche Richtung schlägt. Mit welcher goldenen Regel GTA 6 brechen könnte, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Reddit /@EfficientAd7026, QueenElonia, Bardoog