GTA 6: Fan stellt Trailer in GTA 5 nach – „So etwas habe ich nicht erwartet“

Schon nach dem ersten Trailer für GTA 6 überboten sich so manche Kreativköpfe in den Folgemonaten mit ihren eigenen Interpretationen des Videos. Ob in Grand Theft Auto: San Andreas oder mit Lego nachgestellt – beinahe täglich erreichte uns eine neue Version der populären Spieleankündigung.

Demnach war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Phänomen auch dem kürzlich erschienenen zweiten Trailer zu GTA 6 widerfahren würde. Auf Reddit wird nun eine kuriose Version dargeboten, die die Protagonisten aus GTA 5 in den Fokus stellt.

GTA 6-Fan-Trailer: Hommage an die Chaoten aus Los Santos

Der von Gu1maz erstellte Fan-Trailer ist mit einem deutlichen Augenzwinkern in GTA 5 nachgebaut worden. In die Rolle von Jason und Lucia, den beiden Hauptcharakteren in GTA 6, schlüpfen Michael DeSanta und Trevor Philipps – Letzterer in hübschem Blümchenkleid. Die beiden Gangster sind zwei Drittel des spielbaren Trios aus GTA 5 und präsentieren sich in dem kurzen Video nicht minder chaotisch als in Rockstar Games’ Erfolg von 2013.

Wer auch den zweiten Trailer zu GTA 6 schon fast auswendig kennt – wovon es ob der galaktischen Aufrufzahlen schon ein paar Leute geben sollte – wird auch jede Szene im Fan-Trailer von Gu1maz wiedererkennen. Zwar stürzt im Original kein Flugzeug auf dem Highway ab und auch das Fahrzeug am Ende des Trailers explodiert nicht beim Sprung über die Venice Canals – aber gut, ein bisschen künstlerische Freiheit sei Gu1maz gelassen. Die Menge feiert es jedenfalls.

Lesetipp: Schock für Konsoleros? Diese Einschätzungen haben Technik-Expeten zu GTA 6

Zwölf Jahre lassen GTA 5 alt aussehen

„Ich hab mir schon gedacht, dass irgendjemand den Trailer in GTA 5 nachbaut“, schreibt KarimPopa, „aber so etwas habe ich nicht erwartet.“ Besonders der durchgeknallte Hinterwäldler aus Sandy Shores begeistert die Fans. „Trevor Philipps im Sommerkleid war nicht auf meiner Bingo-Karte“, gibt Statement-Acceptable zu.

Was viele herausstellen, ist der grafische Sprung zwischen den beiden Spielen, der mit diesen Bildern noch einmal deutlich wird. „Witzig, wenn man daran denkt, dass GTA 5 bei Release mit die beste und beeindruckendste Grafik hatte“, sagt JRMiel. „Wenn wir das mit dem GTA 6-Trailer vergleichen, ist es nur ein Spiel der alten Generation.“

Zwölf Jahre können eine lange Zeit sein in der Videospielwelt – tatsächlich kam GTA 5 damals für PlayStation 3 und Xbox 360 heraus, also noch die vorletzte Konsolengeneration. Ein merkbarer Unterschied ist daher nicht überraschend – auch wenn viele ihre Erlebnisse rund um das Open World-Spektakel in Los Santos sicher auch optisch noch etwas geschönter in Erinnerung haben. Wo ihr in GTA 6 neue Erlebnisse schaffen könnt, seht ihr in diesem Überblick.

Quelle: Reddit / Gu1maz, GladWelcome3724, KarimPopa, Statement-Acceptable, JRMiel