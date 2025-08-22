GTA 6: Fans frustriert von Rockstars brandneuem Teaser – „Ihr nervt mich richtig“

Mit jedem Tag, den wir uns dem Releasetermin von GTA 6 nähern, wächst auch der Hype rund um Rockstars heißersehnten Open World-Hit. Kein Wunder, immerhin warten Anhängerinnen und Anhänger bereits seit über zehn Jahren auf eine Fortsetzung der gefeierten Reihe.

Doch je näher der 26. Mai 2026 tatsächlich rückt, desto erhitzter werden auch die Gemüter. Immer nebensächlicher wird Rockstars restliches Portfolio, haben Fans doch nur noch Augen für Grand Theft Auto 6 – und das lassen sie den Entwickler auch mit frustrierten Wortmeldungen spüren. So zuletzt bei einem taufrischen Teaser, der jüngst zum Online-Modus des aktuellen Ablegers veröffentlicht wurde.

GTA 6: „Ich habe es satt“ – Fans zeigen sich von Rockstars Marketing genervt

Mit einem brandneuen Post über den offiziellen Twitter-Account des Publishers kündigt Rockstar Games jetzt an, dass der Autohändler Simeon aktuell hohe Boni in GTA Online zahlt. Das ist zwar grundlegend eine positive Neuigkeit, vor allem für all jene, die sich dem Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 nach wie vor hingeben. Dem restlichen Teil der Fan-Gemeinschaft, die nur so auf GTA 6 wartet, allerdings mindestens gleichgültig.

Den entsprechenden Twitter-Post findet ihr hier:

Schlimmer noch: In den Kommentaren unter dem Post hagelt es Kritik und Bekundungen des Frusts seitens der Community. Hier liest man beispielsweise Wortmeldungen wie „Ihr nervt mich richtig mit GTA Online. Bringt den sechsten Teil schneller raus“. Weitere schließen sich an: „Man, wann kommen endlich die Details zu GTA 6, die Hands-on-Tests mit Journalisten und all das? Ich habe es satt, immer nur GTA Online zu sehen“, fügt ein*e User*in hinzu.

Wie immer in der jüngeren Vergangenheit überwiegen die lautstarken Forderungen nach mehr Neuigkeiten zum kommenden Blockbuster Rockstars, sei es ein Trailer oder jeder noch so kleine Fetzen an Informationen, die uns darauf vorbereiten, was uns im Mai erwarten soll. Doch nach wie vor herrscht auch weiterhin Stillschweigen seitens der kreativen Köpfe, die dafür bekannt sind, ihre Anhängerinnen und Anhänger gerne einmal etwas zappeln zu lassen. Nicht einmal auf der aktuell laufenden gamescom wird von offizieller Seite über GTA 6 gesprochen – entsprechende Posts in den sozialen Medien lassen sich also blindlings als lästige Fakes entlarven.

Am 17. September feiert zunächst einmal GTA 5 sein zwölfjähriges Bestehen – Grund genug für Rockstar, sicherlich noch einmal die Werbetrommel für den aktuellen Ableger zu rühren. Danach darf es aber gerne endlich in die Vollen gehen und neues Material zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlicht werden. Dass dies tatsächlich bald so weit sein könnte, verraten jetzt aufmerksame Beobachter, die sich bereits einen wichtigen Termin rund um GTA 6 in ihren Kalendern angestrichen haben.

