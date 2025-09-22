GTA 6: Fans fürchten weitere Verschiebung – das sagt der CEO dazu

Seitdem Take-Two und Rockstar ankündigten, dass GTA 6 nicht wie geplant in 2025, sondern erst am 26. Mai 2026 erscheint, sitzen Fans auf heißen Kohlen.

Jedes Gerücht führt zu intensiven Spekulationen und löst eine Achterbahn der Gefühle hinsichtlich der Frage aus, ob es bei dem neu kommunizierten Termin bleibt oder GTA 6 ein weiteres Mal verschoben wird. Zuletzt löste ein Insider erneute Zweifel aus, doch nun schaltet sich der CEO von Take-Two ein.

GTA 6: Investoren-Meeting gibt Auskunft über Release-Plan

Insider Tom Henderson sorgte jüngst dafür, dass sehnlichst auf GTA 6 wartende Fans der kalte Schweiß ausbrach, als er in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts erklärte, dass er sich „aus irgendeinem Grund nicht vorstellen kann“, dass Rockstar bei dem verkündeten Termin bleiben werde. Ein Bauchgefühl, das offenbar unbegründet scheint, zumindest mit Hinblick auf eine am 18. September abgehaltene Investorenkonferenz.

Lesetipp: Warum ein Insider an eine Verschiebung glaubt

Dort findet sich zum einen ein jährlicher Bericht, aus dem hervorgeht: „Rockstar Games investiert weiterhin in das Franchise und hat angekündigt, dass Grand Theft Auto VI, das zunächst für den Herbst 2025 erwartet wurde, nun für den 26. Mai 2026 geplant ist, während unseres Finanzjahres 2027.“ Offenbar scheint man an den bisherigen Plänen festhalten zu wollen, entgegen der Vermutung von Tom Henderson.

Passend dazu meldet sich auch Take-Two CEO Strauss Zelnick in der Konferenz zu Wort: „Während wir unser spannendes Lineup auf den Markt bringen, inklusive Grand Theft Auto VI im Fiskaljahr 2027, erwarten wir, Rekordlevel an bestellten Produkten zu erreichen, die einen neuen Ausgangswert für unser Geschäft schaffen und uns einen Weg zu erhöhter Profitabilität ebnet.“ Weitere Details, vermutlich auch zu GTA 6, wolle man dann in der Zukunft teilen.

Natürlich ist weiterhin Geduld gefragt, aber zumindest fürs Erste können Fans wohl mit dem Zittern aufhören, ob GTA 6 noch ein weiteres Mal einer Verschiebung zum Opfer fällt. Richtig Gewissheit herrscht natürlich erst, wenn ihr das Spiel dann wirklich am 26. Mai 2026 in den Händen haltet und durch die digitalen Straßen von Vice City rast. Ein indirekter Teaser zu GTA 6 kurbelt derweil erneut den Hype an.

Quelle: Take-Two