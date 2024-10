GTA 6: Fans geben keine Ruhe – „das ist eine Sache, die mich wirklich stört“

GTA 6 ist eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele der Gaming-Welt. Obwohl Rockstar Games bisher nur wenige Informationen preisgegeben hat, teilen Fans auf Reddit eifrig ihre Wünsche und Vorstellungen für mögliche In-Game-Features.

Und wie immer prallen hier unterschiedliche Meinungen aufeinander – was muss rein, was darf getrost weggelassen werden? Begehbare Gebäude oder mobiles Musikhören? Die Diskussionen innerhalb der Community sind hitzig.

GTA 6: Von Essensständen bis hin zum Car-Handling

Nutzer*in TheRealTr1nity wünscht sich beispielsweise „mehr betretbare Gebäude wie ein Café, Burgerladen oder Bars und Restaurants, um Getränke zu kaufen (anstatt aus Automaten). Essensstände nicht nur als Dekoration, sondern wie in GTA 4, um Snacks für Gesundheit zu kaufen.“

SecretaryWeak1321 stimmt zu und ergänzt: „100%!!! In Red Dead 2 konnte man so viele Gebäude betreten, ich denke, GTA 6 wird da keine Ausnahme sein. In Bars, Restaurants, Clubs hineingehen, hoffentlich Hotels und Motels, das steht aus irgendeinem Grund ganz oben auf meiner Liste das Auto vorne parken und morgens zurückkommen lol“

Auch der Nutzer KING_Q72 erwähnt ein zusätzliches Feature, das bei vielen Fans auf Zustimmung stößt: „Eine Möglichkeit, Musik zu hören, während man geht oder Fahrrad fährt, das würde ich sehr mögen.“

EquivalentGrand3087 hofft auf „Aktivitäten wie Fitnessstudios, Restaurants, Geschäfte, Einkaufszentrum (hoffentlich), Autotreffen und Events, die von den NPCs gemacht werden, und das Social-Media-Update.“

Der*die Nutzer*in whataboutroses legt Wert auf realistischere Fahrzeugphysik: „Ich möchte wirklich, dass sich die Fahrzeuge weniger arcade-mäßig anfühlen, es muss kein Simulator sein, aber vielleicht so, wie sie sich in Forza Horizon anfühlen. Die Autos in GTA V fühlen sich für mich alle gleich an (…) Ich bin selbst ein großer Auto-Enthusiast, und das ist eine Sache, die mich am Basisspiel GTA V wirklich stört.

Wie immer gibt es auch kritische Stimmen in Bezug auf die vielfältigen Kommentare und Wünsche der Fans. Der Kommentar eines gelöschten Accounts reagiert mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus auf die Diskussion: „Ehrlich gesagt klingen diese Kommentare so, als wolltet ihr einfach mal nach draußen gehen, ohne wirklich rauszugehen zu müssen.“

Quellen: Reddit/ TheRealTr1nity, Reddit/ SecretaryWeak1321, Reddit/ KING_Q72 , Reddit/ EquivalentGrand3087, Reddit/ whataboutroses

