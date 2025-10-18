GTA 6: Fans kommen jetzt zu überwältigendem Schluss – „ziemlich verblüffend“

Dass noch eine ganze Wagenladung an Fragen rund um GTA 6 ungeklärt ist, dürfte jedem Fan bewusst sein. Bislang hat sich Rockstar nicht gerade mit Informationen zu dem heißersehnten Hype-Hit überschlagen und auch die beiden Trailer sowie das bereits zugängliche Material bieten wenn überhaupt einen groben Blick auf den Blockbuster.

Doch dass Fans sogar rund acht Monate vor dem Release noch auf solch überwältigende Erkenntnisse stoßen, wie es dieser Tage der Fall ist, mag dennoch überraschen. Besonders bemerkenswert bleibt dabei der Umstand, dass es sich gar nicht um vorab Spannung versprechende Inhalte wie die Story, die Charaktere, fahrbare Vehikel oder verrückte Nebenaktivitäten dreht. Ein wesentlich nüchterneres Spielelement lässt die Grand Theft Auto-Fans gerade wahnsinnig werden.

GTA 6: Fans sind „überzeugt“ – Die Map wird so viel größer als bislang erwartet

Klar, die vielen frischen Features, mit denen uns die kreativen Köpfe von Rockstar abholen wollen, dürften auf der Spannungsskala ganz oben stehen. Doch wie es sich für ein Open World-Spiel à la GTA 6 gehört, ist auch die Map, auf der sich die ganze adrenalingetränkte Action abspielt, ein Hauptaugenmerk. Bislang haben uns die Entwickelnden nur einen Wimpernschlag dessen offenbart, was uns mit der Karte des neuesten Grand Theft Auto-Teils erwarten wird. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die vollständige Map tatsächlich bieten soll.

Einige Gebiete und Sehenswürdigkeiten, die es im neuen und verbesserten Vice City sowie seiner Umgebung zu erkunden gilt, haben wir schon zu Gesicht bekommen. So wissen wir beispielsweise vom Mount Kalaga National Park, Port Gellhorn, Ambrosia, Key West und weiteren Locations, denen wir einen Besuch abstatten dürfen. Doch die Community im GTA 6-Subreddit ist sich sicher: Rockstar hält noch eine ganze Menge in der Hinterhand. Sogar so viel, dass davon ausgegangen wird, dass wir lediglich von rund einem Zehntel der gesamten Spielwelt wissen.

Den entsprechenden Reddit-Post findet ihr hier:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das erste Bild ist eine Spekulation darüber, wie viele Dinge Rockstar noch verbirgt und das zweite Bild zeigt zu 100 Prozent bestätigte Orte ohne Spekulationen“, so heißt es. Und weiter: „Auch, wenn das vielleicht etwas weit hergeholt ist, ist es doch ziemlich verblüffend, dass wir bisher nur so wenig wissen.“ Und auch, wenn es sich bei der gezeigten Karte lediglich um ein von Fans erstelltes Modell handelt, ist es interessant zu sehen, wie groß die Karte von GTA 6 letzten Endes wirklich sein könnte. „Ich habe genug gesehen. Ich bin überzeugt“, schließt sich eine weitere Wortmeldung an.

Auch spannend: PlayStation Plus: Vergesst GTA 6 – Kostenloser Geheimtipp hat „eine viel bessere offene Welt, als erwartet“

Es herrscht also vor allem Vorfreude darüber, was Rockstar uns in den kommenden Wochen und Monaten noch präsentieren dürfte. Vielleicht ja sogar schon in wenigen Tagen, denn einen Zeitraum streichen sich GTA 6-Fans jetzt im Kalender an.

Quellen: Reddit