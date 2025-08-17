GTA 6: Fans markieren sich jetzt wichtigen Termin im Kalender – neuer Trailer, Gameplay & mehr

Mit einem jedem Tag, den wir uns der Veröffentlichung von Rockstars heißersehntem Open World-Blockbuster nähern, steigt gefühlt auch die Vorfreude der wartenden Fan-Gemeinde. Doch bis zum Releasetermin von GTA 6 am 26. Mai 2026 ist es noch eine ganze Weile hin.

Umso verständlicher, dass es Spielerinnen und Spielern aus aller Welt nach ein paar frischen Informationen dürstet, beispielsweise in Form von bislang unveröffentlichtem Werbematerial oder gar eines brandneuen Gameplay-Trailers. Doch vertraut man jüngsten Spekulationen, könnte eben jener schon in wenigen Wochen auf dem Fuße folgen, immerhin markieren sich mehr und mehr Wartende einen ganz bestimmten Zeitraum im Kalender.

GTA 6: Neuer Trailer & mehr – in diesem Zeitraum soll uns Rockstar Nachschub liefern

Logisch, Gewissheit darüber, wann Rockstar Fans mit frischem Futter zu GTA 6 versorgt, kann keineswegs herrschen. Dafür sind die streng geheimen Pläne des Entwicklers zu gut vor der Öffentlichkeit verschlossen, nachdem vor gewisser Zeit eine massive Flut an Leaks zum sechsten Streich die Runde machte – ganz zum Leidwesen der Verantwortlichen, versteht sich. Zwei offizielle Trailer und eine Verschiebung später sieht es aber zumindest ganz danach aus, als dürften wir tatsächlich bald selbst Hand anlegen. Dass uns vorher noch etwas an informativem, audiovisuellem Material erwarten dürfte, gilt darüber hinaus als ebenso wahrscheinlich.

Denn auch, wenn vor allem Trailer Nummer 2 ordentlich Eindruck hinterlassen hat, spendierte man uns bisher keinen tatsächlichen Blick darauf, wie das Gameplay in Grand Theft Auto 6 denn letzten Endes aussehen wird. Erwartungsgemäß grafisch glänzend, präsentierte man mit dem bisherigen Material nämlich keine waschechten Spielausschnitte, sondern viel eher eine Aneinanderreihung von kleineren, eher cineastischen Ausschnitten, garniert mit einer Prise Ingame-Footage. Ein dritter Trailer dürfte den Hunger auf „echte“ Einblicke stillen und einer Nutzerin oder einem Nutzer im Subreddit zufolge könnte dieser schon im Dezember folgen.

Auch spannend: GTA 6: Ist dieses neue Story-Detail wirklich wahr? – „kann ich nicht glauben“

So schreibt Retrofusion11 über r/GTA6: „Ich denke, im Dezember gibt es die nächsten Informationen“. Weiter heißt es: „Ich glaube auch, dass dies mit der ersten Runde der Previews für GTA 6 zusammenfallen wird. Sowohl GTA 5 als auch RDR2 hatten ihre ersten Previews nach ihrem jeweiligen Trailer 3, fünf bis sechs Monate vor ihrer Veröffentlichung, also würde das passen“. Dieser Vermutung schließen sich weitere Wortmeldungen an. Auch, dass es sogar noch mehr frisches Futter in Form von eigenen Charakter-Trailern für Lucia und Jason geben könnte, wird spekuliert.

Eine Bestätigung seitens Rockstar erfolgte diesbezüglich und fast schon selbstverständlich bislang nicht. Dies hält Fans allerdings nicht davon ab, weitere Spekulationen und Wunschträume zu teilen. „Zwischen dem 15. November und dem 15. Dezember bekommen wir hoffentlich einen neuen Trailer oder Charakter-Trailer, Gameplay, neue Screenshots und noch mehr Informationen über die Geschichte und Vorbestellungen“, so ein*e Nutzer*in. Ein*e weitere*r stimmt zu: „100 % richtig, Kumpel. Ich denke, wir werden im Dezember den dritten Trailer bekommen, der im Grunde genommen nur ein Gameplay-Trailer sein wird.“

Bis dahin vergehen noch ein paar geschlagene Wochen der Ungewissheit, womit es weiterhin spannend bleibt, welche Geschütze Rockstar noch vor dem erwartungsgemäßen Release von GTA 6 im Mai 2026 auffährt. Ein offizielles Statement zum Preis spaltet die Fans schon jetzt – „Ich hoffe, niemand glaubt das ernsthaft“.

Quellen: Reddit / Retrofusion11 & weitere

