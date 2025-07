GTA 6: Fans wittern Enttäuschung und schuld ist ein ganz anderer Blockbuster

Kein Name in der jahrzehntelangen Geschichte der Videospiele wird so heiß und fast schon mit Ehrfurcht erwartet: GTA 6 soll nach Verschiebung und zwei spektakulären Trailern im nächsten Jahr wirklich erscheinen. Doch wo so viel Licht ist, da ist auch Schatten – zumindest, wenn es nach den Fans des Open World-Blockbusters geht.

Diese zweifeln zwar nicht daran, dass Rockstar Games am nächsten Meilenstein, welcher der ganzen Industrie den Weg weisen wird, arbeitet. Allerdings gehen viele Anhängerinnen und Anhänger auch mit einer gewissen Portion Skepsis an den sechsten Streich des Entwicklers und fragen sich bereits, ob man in puncto technischer Umsetzung nicht vielleicht doch zu hohe Erwartungen stellt.

GTA 6: Fans sind sicher – in diesem Punkt enttäuscht Rockstar uns garantiert

In einem Post im Subreddit von GTA 6 diskutieren Fans ganz sachlich und auf Augenhöhe darüber, wie schnell wohl die Ladezeiten des kommenden Action-Hits ausfallen werden. Zum Vergleich zieht man hierbei einen brandneuen Blockbuster heran: Death Stranding 2, das auch von uns geteteste jüngste Meisterwerk Hideo Kojimas, das mit seinen fast schon unglaubwürdigen Ladezeiten derweil von sich reden macht. Dabei sind sich die Wortmeldungen einig: Die Geschwindigkeit schlägt Rockstar auf keinen Fall – nicht einmal ansatzweise.

Während dies so manchen vorfreudigen Fan fast schon traurig stimmt, führt ein anderer Kommentar zu einem wohl wichtigen Realitätscheck: „Ich habe das Gefühl, dass einige Leute enttäuscht sein werden, wenn GTA 6 nicht in jeder Hinsicht besser ist als alle Spiele, die vor ihm erschienen sind“, so One-Conference1531. Ein anderer Nutzer oder eine andere Nutzerin warnt außerdem vor den Vergleichen mit anderen gefeierten Games wie Red Dead Redemption 2, das ebenfalls Rockstars Feder entspringt, CD Projekts Cyberpunk 2077 oder eben dem jüngst erschienenen Death Stranding 2.

Auf die ursprüngliche Frage äußern sich viele Kommentator*innen mit Bedacht, wobei der Vorgänger – GTA 5 – als sinniger Ausgangspunkt dient. Auch dieser würde eine Weile zum Laden auf der PS5 benötigen, womit er zwar noch immer flotter als vorherige Generationen wäre, aber nicht an die nahezu verzögerungsfreien Übergänge von Death Stranding 2 heranreiche. Immerhin würden sich Rockstars Spiele nicht mit Loading Screens überschlagen, sodass ein paar Sekunden durchaus verschmerzbar wären, heißt es weiter in der Diskussion.

Es bleibt also spannend, inwieweit die kreativen Köpfe hinter Grand Theft Auto 6 es schaffen, lästig lange Ladezeiten zu vermeiden. Bislang gelang es Rockstar zumindest gut, diese clever zu umgehen, doch betrachtet man den Detailgrad und den grafischen Glanz, der mitunter im spektakulären zweiten Trailer von GTA 6 zur Schau gestellt wird, könnte sich dies mit dem sechsten Teil ändern.

