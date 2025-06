GTA 6: Fans sind sich einig – in diesem Punkt wird Rockstar uns bitter enttäuschen

Auch Wochen nach der angekündigten Verschiebung in das kommende Kalenderjahr, gefolgt von der Veröffentlichung eines spektakulären zweiten Trailers, wird es nicht still um Rockstars nächsten Open World-Hit. Im Gegenteil: Nahezu täglich finden neue Diskussionen rund um GTA 6 ihren Weg an die Oberfläche.

Doch obwohl gefühlt die gesamte Welt dem sechsten Streich von Grand Theft Auto entgegenfiebern zu scheint, sind sich nicht immer alle, die ihren Blick auf den vielversprechenden Titel gerichtet haben, einig. Dieses Mal steht die Karte, über die wir mit Jason und Lucia künftig auf der Jagd nach actiongeladenen Abenteuern heizen, im Mittelpunkt und sorgt für zündenden Gesprächsstoff.

GTA 6: Karte wird garantiert ein Flop – fürchten Fans

Was für die einen schon viel zu groß ist, ist für die anderen noch immer eine ganze Ecke zu klein: Während dies wohl auf viele Bereiche des Lebens zutreffen kann, ist es vor allem hinsichtlich der Map, auf der wir uns in GTA 6 bewegen sollen, eine Wahrheit, die nun Sorgen in der Community aufkeimen lässt. Im entsprechenden Subreddit wird dieser Tage ein erster Konzept-Leak, wie es heißt, der Karte des neuen Grand Theft Auto besprochen.

Von inoffizieller Seite spricht man hier von der Gyranos-Map, wurde sie doch aus verschiedensten Informationsfetzen zusammengeschustert, die beispielsweise den Trailern oder anderen, seriöseren Quellen entspringen. Diese ist so oder so natürlich keineswegs akkurat, allerdings handelt es sich auf der anderen Seite auch um den bislang präzisesten Tipp, wie die Karte von GTA letzten Endes tatsächlich aussehen könnte.

In den Beiträgen spalten sich die Meinungen, einig sind sich die Fans nur in einem Punkt: So oder so wird Rockstar Games sie bitter enttäuschen. Denn während viele die Gefahr sehen, in gähnend leeren Arealen herumzuirren, vermuten andere, sie würden von der zu engen Dichte an Gebieten und ihren bevölkernden Charakteren erschlagen werden. „Ich glaube nicht, dass sie genug Inhalt schaffen könnten, um eine so große Karte nicht leer erscheinen zu lassen. Vieles in San Andreas 5 war zum Ende hin sehr überflüssig. Sie sollten eine Karte nicht einfach nur deshalb so groß machen, weil sie so groß ist.“, so ein Kommentar konkret.

Schafft Rockstar es, der offenen Welt Leben einzuhauchen?

Spannend bleibt also, ob Rockstar der schwierige Spagat gelingt, GTA 6 auch in puncto Map-Gestaltung so realistisch zu halten, wie es der eigene Anspruch des Studios sein dürfte. Idealerweise wechseln sich überfüllte, urbane Areale mit den seelenlosen Steppen außerhalb der Städte ab – ganz, wie man es auch vom echten Vorbild Floridas kennen dürfte. So oder so ist Rockstar dafür bekannt, seine Open Worlds mit Leben zu füllen.

Doch tatsächlich stieß auch schon in anderen Titeln die teils karge Spielwelt an mancher Stelle übel auf, weswegen eine gefeierte Mod für Red Dead Redemption 2 die nötige Abhilfe liefern muss. Derweil lässt ein brandneuer Leak Fans von GTA 6 sprachlos zurück und das aus einem guten Grund.

