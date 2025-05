GTA 6: Fans sind sicher – Dieses Gesicht steckt hinter einem der neuen Hauptcharaktere

Auch, wenn aus dem ursprünglich versprochenen Release im Jahr 2025 nichts mehr wird, ist GTA 6 weiterhin in aller Munde. Dafür sorgte Rockstar Games jüngst mit der Veröffentlichung eines zweiten Trailers, der nicht wenigen Fans die Sprache verschlagen haben dürfte.

In diesem lässt der Entwickler die Muskeln spielen und serviert spektakuläre Szenen in Hochglanzoptik, die uns nur so das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Im Mittelpunkt des rund dreiminütigen Trailers? Klar: Die beiden Hauptprotagonisten des sechsten Grand Theft Auto, Jason und Lucia. Die Darstellerin Letzterer wollen ein paar besonders findige Fans nun identifiziert haben – und tatsächlich weist sie verblüffende Ähnlichkeiten mit der GTA-Gangsterin auf.

GTA 6: Ist das wirklich Lucia? Fans wollen Darstellerin ausfindig gemacht haben

Neben den vielen coolen Charakteren, mit denen GTA 6 schon jetzt auf sich warten lässt, stehen zwei natürlich ganz besonders im Mittelpunkt: Freizeit-Gangster Jason Duval und seine im wahrsten Sinne des Wortes schlagfertige Kumpanin, Lucia Caminos. Gemeinsam bilden sie das dynamische Duo des neuen Ablegers, welches unverkennbare Parallelen zu Bonnie und Clyde aufweist. Auch im neuen Trailer bekommen wir davon einen ausgiebigen Vorgeschmack geboten, doch welcher Darsteller und welche Darstellerin tatsächlich hinter den beiden fiktiven Figuren stecken, wird nicht geklärt.

Passend dazu: GTA 6: Diese neuen Bilder solltet ihr unbedingt gesehen haben

Zumindest nicht offiziell und von Rockstars Seite aus, was aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter allerdings nicht davon abhält, eigene Recherchen und Untersuchungen anzustellen. Schon in der Vergangenheit stießen Fans immer mal wieder auf Hinweise auf die Identitäten hinter den GTA-Charakteren, sodass es wenig wundern würde, wenn sie auch dieses Mal eine feine Spürnase behalten würden. Beflügelt werden dürfte dies von der extrem hohen grafischen Qualität, die Rockstar im Trailer unter Beweis stellt und die es einfacher denn je gestalten dürfte, die realen Vorbilder ausfindig zu machen.

Den zweiten Trailer zu GTA 6 seht ihr noch einmal hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Schauspielerin, die angeblich hinter Lucia stecken soll, sind sich Fans nach der Sichtung und ausführlichen Analyse des zweiten Trailers sicherer denn je: Darstellerin Manni L. Perez soll Miss Caminos nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihren Körper, ihre Stimme sowie Mimiken und Gestik leihen. Die Gerüchteküche brodelt diesbezüglich bereits seit dem ersten Trailer unaufhörlich, nun bekam die Diskussion allerdings noch einmal ordentlich frischen Aufwind.

Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar missen wir natürlich nach wie vor, doch zahllose Vergleichsbilder, die in den Foren und den sozialen Netzwerken kursieren, lassen ausreichend Schlüsse zu. Tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu verkennen, sieht man sich Schauspielerin Perez und ihr vermeintliches Ebenbild in Videospielform einmal genauer an. Apropos Ähnlichkeiten: Der zweite GTA 6-Trailer bestätigt noch mehr Autos und die sahen nie echter aus.

Quellen: Twitter / @SynthPotato