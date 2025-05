GTA 6: Folgt die nächste Enttäuschung? Bekannter Branchen-Insider zeigt sich besorgt

Die Verschiebung von GTA 6 in das kommende Kalenderjahr war für viele Fans ein gewaltiger Schock. Einzig und allein ein zweiter Trailer konnte Rockstar retten, doch noch immer sitzt der Stachel tief. Zu groß ist die Enttäuschung, jetzt noch über ein ganzes Jahr lang auf die heißersehnte Fortsetzung warten zu müssen.

Doch entspricht dies überhaupt der ganzen Wahrheit? Oder ist der 26. Mai 2026 erneut nur ein Platzhalter und der US-amerikanische Publisher und Entwickler plant womöglich gar nicht felsenfest damit, den sechsten Grand Theft Auto-Teil an besagtem Datum zu veröffentlichen? Einem bekannten Branchen-Insider zufolge könnte die nächste Enttäuschung schon auf dem Fuße folgen.

GTA 6: Erwartet uns eine erneute Verschiebung? Branchen-Experte meldet Zweifel an

Eigentlich war bereits der kommende Herbst als Releasezeitraum für GTA 6 angesetzt. Doch Rockstar änderte spontan seine Pläne und ließ verlauten, man würde sich noch bis in den Mai des nächsten Jahres Zeit für die Entwicklung nehmen, da man ein qualitativ astreines Produkt abliefern wolle. So weit, so bitter – immerhin rechneten viele Fans fest mit ihrer Rückkehr nach Vice City vor dem Winter.

Während Grand Theft Auto 6′ Verschiebung auch Möglichkeiten für so manchen Publisher oder Entwickler mit sich brachte, sorgt Rockstar andernorts für Panik, sogar von Notfall-Meetings berichtet Bloomberg-Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier jetzt. Doch damit nicht genug: Dem bekannten Experten zufolge könnte die Verschiebung keineswegs die letzte gewesen sein, denn eine Garantie, dass GTA 6 auch tatsächlich im nächsten Mai erscheint, gebe es nicht.

So erklärt er beispielsweise, dass die Branche derzeit einem überdimensioniertem 4D-Schachspiel gleichen würde, in welchem jede Partei die Züge Rockstars haargenau beobachten würde, „während Wirtschaftsanalysten in jedem großen Unternehmen versuchen zu entschlüsseln, ob Rockstar das Spiel tatsächlich rechtzeitig für einen Release im Mai 2026 fertigstellen wird, um ihre eigenen Pläne entsprechend auszurichten“.

Verschiebungen keine Seltenheit

Auch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der US-Konzern durchaus dazu neigt, Pläne umzuwerfen – wurde doch allein Red Dead Redemption 2 nicht nur ein, sondern sogar ein zweites Mal verschoben, um letzten Endes ein ganzes Jahr nach dem eigentlich angedachten Termin seinen Launch zu feiern.

So sei es gerade hinsichtlich GTA 6 unmöglich, schon jetzt sicher zu bestimmen, ob Rockstar seine eigenen Zeitpläne dieses Mal einhält – oder wir uns ein weiteres Mal der bitteren Enttäuschung einer Verschiebung hingeben müssen. Taufrische Einschätzungen seitens Technik-Experten zu GTA 6 könnte euch aber mindestens genauso schockieren. Laut einem weiteren Insider habe Rockstar allerdings auch eine Überraschung für dieses Jahr geplant, die positiv stimmen dürfte.

Quellen: Jason Schreier via Bloomberg