GTA 6: Frischer Leak bringt Fans zum Lachen – „So viel dazu, dass Rockstar seinen Biss verloren hat“

Dass GTA 6 wieder ordentlich die Gesellschaft, insbesondere die US-amerikanische, auf die Schippe nimmt, daran dürfte es angesichts der Rockstar-Historie kaum einen Zweifel geben. Aber wie sehr überzeichnet kann diese schon werden, wenn die Realität selbst schon nah an der Satire ist?

Eine Frage, die sich zahlreiche Fans schon seit einigen Jahren stellen. In den bisherigen zwei Trailern war jedoch schon zu sehen, dass die Entwickler*innen sich auf jeden Fall erneut Mühe geben, die Absurdität der Welt durch den Kakao zu ziehen. Dafür liefert nun ein bekannter Insider einen weiteren Hinweis, der schon jetzt Fans schmunzeln lässt.

GTA 6: Diese Apps und Webseiten werden parodiert

Wer abseits von offiziellen Informationen durch die Gerüchte-Welt von GTA 6 streift, dem dürfte der Name Tez2 ein gängiger Begriff sein. Der Leaker schafft es seit Jahren immer wieder, an geheime Inhalte zu kommen. Sei es durch Suchen in Ordnerstrukturen, Webseiten oder auf andere Art und Weise.

Dieses Mal will er gleich mehrere Domains entdeckt haben, die Publisher 2K Games vor kurzem registriert hat. Diese könnten, so seine Vermutung, sich nicht auf reale Webseiten beziehen, sondern ausschließlich in der digitalen Welt von Leonida eine Rolle spielen. So ähnlich ist das schon der Fall mit dem Vorgänger gewesen.

Lesetipp: Bei einem anderen Leak zu GTA 6 rasten Fans hingegen aus

Um welche Domains geht es denn? Insgesamt acht Stück sind laut Tez2 registriert:

what-up.app: Vom Namen her klingt es wie eine Parodie auf Whatsapp oder andere Messenger.

Vom Namen her klingt es wie eine Parodie auf Whatsapp oder andere Messenger. rydeme.app : Könnte wie Uber sein, sprich eine App, um Taxifahrten zu buchen.

: Könnte wie Uber sein, sprich eine App, um Taxifahrten zu buchen. buckme.app: Eventuell eine Cash-App oder, was ebenfalls durchaus realistisch klingt, eine Anspielung auf OnlyFans oder Tinder.

Eventuell eine Cash-App oder, was ebenfalls durchaus realistisch klingt, eine Anspielung auf OnlyFans oder Tinder. leonidagov.org: Die vielleicht offensichtlichste Wahl, denn hier handelt es sich wohl schlicht um die offizielle Webseite von Leonida, dem fiktiven Bundesstaat.

Die vielleicht offensichtlichste Wahl, denn hier handelt es sich wohl schlicht um die offizielle Webseite von Leonida, dem fiktiven Bundesstaat. brianandbradley.com: Möglicherweise ein Luxus-Online-Shop, in dem ihr teure Klamotten oder ähnliches erwerben könnt. Oder eine Anspielung auf eine Anwaltskanzlei.

Möglicherweise ein Luxus-Online-Shop, in dem ihr teure Klamotten oder ähnliches erwerben könnt. Oder eine Anspielung auf eine Anwaltskanzlei. hookers-galore.com: Nun, theoretisch riecht das nach Erwachsenen-Unterhaltung. Genauso gut könnte es aber auch nur tatsächlich so klingen, aber in Wahrheit wird Angelbedarf verkauft. Wer weiß das schon?

Nun, theoretisch riecht das nach Erwachsenen-Unterhaltung. Genauso gut könnte es aber auch nur tatsächlich so klingen, aber in Wahrheit wird Angelbedarf verkauft. Wer weiß das schon? wipeoutcornskin.com: Hier wird es schon schwieriger. Möglich, so manche Überlegung, könnte es Satire rund um Medizin- und Gesundheitsblogs sein.

Hier wird es schon schwieriger. Möglich, so manche Überlegung, könnte es Satire rund um Medizin- und Gesundheitsblogs sein. myboyhasacreepycorndog.com: Ein ziemliches Fragezeichen. Eventuell ein privater Blog, der mit Panikmache auf sich aufmerksam machen möchte?

All die Namen deuten auf jeden Fall hin, dass Rockstar Games der eigenen Art von Parodie und Satire weiterhin treu bleibt und in GTA 6 nicht davon abweicht. Sehr zur Freude der Fans.

Fans kichern schon jetzt

Die lachen und kichern bereits über die Domain-Namen, obwohl deren Inhalt wie geschrieben noch nicht einmal sichergestellt ist. In den Kommentaren bei gtaforums heißt es beispielsweise: „So viel zum Thema, dass Rockstar seinen Biss verloren hat, was?“ inklusive lachenden Emoji.

Auch andere Kommentare finden die Namen schon jetzt herrlich und ganz im Stil von dem, was wir bislang von GTA 6 zu Gesicht bekommen haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings nicht, ob es sich tatsächlich um Domains handelt, die am Ende im fiktiven Internet von Leonida erreichbar sind.

Wahrscheinlich werden wir sogar erst über deren Echtheit erfahren, sobald das neue GTA erscheint – was nach aktuellem Stand am 26. Mai 2026 der Fall sein wird. Dann könnte GTA 6 sogar die Art verändern, wie wir über Videospiele reden.

Quelle: gtaforums.com