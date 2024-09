Absage für GTA 6: Musiker ist über niedriges Rockstar-Angebot wütend

Die GTA-Reihe ist nicht nur für ihre Open World und extreme Action bekannt, sondern auch für die Musikauswahl. Allerdings zeigt sich Rockstar Games anscheinend nicht allzu spendierfreudig, wenn es um den Einkauf von Songs geht, wie nun ein Fall für GTA 6 offen legt.

Von der britischen Synth-Pop-Band Heaven 17 wollte das Studio einen speziellen Song einkaufen, um ihn im kommenden Serienteil verwenden zu können. Das Angebot wurde jedoch vom Gründungsmitglied zügig zurückgewiesen – mit ziemlich drastischen Worten in Richtung Rockstar Games.

GTA 6: Einmal Temptation für 7.500 US-Dollar, bitte

Im Detail geht es um den Song Temptation von Heaven 17, der 1983 erschienen ist und es immerhin in Großbritannien auf Platz 2 der lokalen Charts schaffte. Auch in Deutschland ist der Song nicht gänzlich unbekannt gewesen: Im seinerzeit noch geteilten Land schaffte er es im Westen auf Platz 11 der Media Control-Rangliste.

Ebenjenes Lied wollte Rockstar Games auch für GTA 6 an Bord haben und bot der Band eine Einmal-Zahlung in Höhe von 7.500 US-Dollar. Für die kompletten Rechte auf Lebenszeit wohlgemerkt, sprich es hätte zukünftig keine weitere Tantiemen gegeben. Martyn Ware, eines der Gründungsmitglieder von Heaven 17, teilte das Angebot auf Twitter und seinen Frust.

Wie lächerlich niedrig er den Preisvorschlag empfindet, macht er deutlich, in dem er eine andere Zahlen in den Raum wirft: „Zum Vergleich: Grand Theft Auto 6 [er meint vermutlich GTA 5, Anmerkung der Redaktion] spielte, warte kurz… 8,6 MILLIARDEN US-Dollar ein.“ Auch der Gedanke, dass der Song durch die Verwendung in GTA einem größeren Publikum zuteil wird, sieht Waren nicht als gutes Argument. Stattdessen schließt er seinen Beitrag mit den Worten „Go fuck yourself“.

Welche Summe wäre fair gewesen?

Unter dem Tweet kommt es, wer hätte es gedacht, zu etlichen Diskussionen zwischen Videospiel-Fans und Musikern. Während Erstere das Angebot angesichts der riesigen Auswahl an Songs für verständlich halten, zeigen sich Letztere ebenso empört wie Waren. Dieser erklärt in einem anderen Tweet auch, welchen Preis er für angemessen gehalten hätte.

75.000 US-Dollar, also das Zehnfache des Gebotenen, für einen kompletten Kauf. Oder eine entsprechende Lizenzgebühr, die fortlaufend Geld bedeutet hätte. Verhandlungen mit Rockstar Games sind aber anscheinend nicht vorgesehen, weshalb wir wahrscheinlich Temptation in GTA 6 nicht auf die Ohren bekommen.

Immerhin eine Sache verrät uns der Tweet: Offenbar wird es im nächsten GTA einen 80er-Jahre-Radiosender geben. Welche Musikwünsche die Community sonst noch an GTA 6 stellt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.

Quelle: Twitter / @martynware