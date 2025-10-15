GTA 6: Geleaktes Detail führt bei Fans zu Kopfschütteln – „Ich werd zu alt für den Scheiß“

Trenderscheinungen sind heutzutage so schnelllebig, man braucht gefühlt nur einmal zu blinzeln, und schon hat man zehn neue verpasst. Wer nicht am Ball bleibt, und schon nicht in der Lage war, das Konzept von Skibidi Toilet zu greifen, kann wahrscheinlich überhaupt nicht zuordnen, was für ein Meme hinter einem jetzt angeblich für GTA 6 bestätigten Song steckt.

Entsprechend fühlen sich manche der künftigen Spieler*innen und Fans der Reihe etwas verloren, wie sich in einer zugehörigen Diskussion im Internet hierzu zeigt. Der Künstler selbst allerdings prahlt heiter über seinen bevorstehenden Auftritt im Spiel, der nicht ganz ohne Zweifel betrachtet wird.

GTA 6 enthält angeblich Meme-Song von Künstler Skrilla

Die Grand Theft Auto-Reihe ist bekannt für ihre umfangreichen Soundtracks und damit einhergehend die Auswahl der fiktiven Radiosender, zwischen denen gewechselt werden kann. In der Zeitspanne des nervösen Wartens, die dem Release von GTA 6 im nächsten Jahr vorausgeht, kam die musikalische Untermalung des Spiels aufgrund von dessen Kultstatus bereits mehrfach zur Sprache. Auch diesmal ist er wieder Teil der Diskussion, denn Künstler Skrilla behauptet, einer seiner Songs sei in dem Game zu hören.

Der US-amerikanische Rapper war kürzlich in einem Podcast zu Gast, der im Videoformat auf dem YouTube-Kanal Matt and Shane’s Secret Podcast ausgestrahlt wurde. Hier spricht er über sein Lied „Doot Doot“, dass mit einem momentanen TikTok-Trend in Verbindung steht. Bei diesem handelt es sich um das „6-7“-Phänomen, welches in der Kategorie Brainrot eingeordnet werden kann, heißt es ist größtenteils bedeutungsleer und wird vor allem um seiner selbst willen als lustig empfunden. Beide Zahlen sind Teil von Skrillas Lyrics, er hat sich aber bisher nicht dazu hinreißen lassen, die Hintergründe ihrer Nennung offenzulegen.

GTA 6? Wohl eher GTA 6-7

Das 6-7 so groß wurde, hängt damit zusammen, dass das Lied sich als besonders beliebt zur Untermalung von Kurzvideos durchgesetzt hat und seinen Höhepunkt mit dem 6-7-Kid erreicht, welches zu dem sich gebildeten Slangwort eine nun bekannte Handgeste erfunden hat. Als nächsten Schritt in der popkulturellen Verbreitung des Memes soll der originale Song also in GTA 6 zu hören sein, dass verrät Skrilla den Moderator*innen von Matt and Shane’s Secret Podcast.

Auf Reddit begegnen Fans dieser Aussicht einerseits mit Skepsis, nennen die Aktion „fake“, da tatsächlich involvierte Künstler*innen doch wahrscheinlich unter einem NDA stehen müssten, also unterzeichnet hätten, dass sie im Vorfeld nichts über die Zusammenarbeit preisgeben. Ein Großteil der Kommentare aber beschäftigt sich eher mit der Frage, wofür 6-7 eigentlich steht und manch einer gibt sofort auf. Wie ein*e Nutzer*in, der oder die ein GIF mit der Unterschrift „Ich werde zu alt für den Scheiß“ als Reaktion da lässt.

Das ist aber wie immer nicht das einzige, mit dem sich Fans von Rockstars kommendem Blockbuster gerade beschäftigen. Immerhin kam die Community erst kürzlich zu einer überwältigen Erkenntnis über GTA 6.

Quellen: YouTube / Matt and Shane’s Secret Podcast, Reddit r/GTA 6