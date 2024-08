GTA 6-Gerücht: Verblüffende Features für Open-World-Knüller

Als hauptberufliche Spieler*innen bekommen wir dieser Tage, sobald das Kürzel GTA und die Ziffer 6 erklingt, butterweiche Knie – und Sehnsucht nach dem Schicksalstag, wenn Grand Theft Auto 6 von Rockstar endlich in die Händlerregale geschubst wird. Bis der Release-Tag über uns hereinbricht, können wir uns den inzwischen über 200 Millionen Mal aufgerufenen Trailer in Dauerschleife angucken – oder wir stürzen mit Feuereifer in die Gerüchteküche.

Diesmal steht die Karte der Spielewelt im thematischen Vordergrund. Während erst vor wenigen Tagen eine Fan-Spekulation zu der Anzahl der Hauptstädte im erfundenen Bundesstaat Leonida in der Reddit-Community hochgekocht ist, sind jetzt weitere Gerüchte zur Karte im Spiel hochgeschwappt – zu ihren Dimensionen und Naturphänomenen darauf.

Groß, größer, GTA 6?

Vor wenigen Tagen wurde über den Twitter-Account von GTA 6 Countdown eine Liste mit Leaks und weiteren Details zum Open-World-Hoffnungsträger veröffentlicht. Neben der Spekulation, dass die Map von GTA 6 tatsächlich, wie kürzlich in der Fan-Community vermutet, mitunter drei Hauptstädte beinhalten soll, fallen auch Informationen zur Kartengröße. Diese soll doppelt so groß wie in GTA 5 sein.

In Zahlen ausgedrückt wären das rund 160 Quadratkilometer. Um den beliebten Saarland-Vergleich heranzuziehen: Falls sich diese Größenangabe als richtig erweist, würde die begehbare Spielfläche von GTA 6 16-mal ins Saarland hineinpassen. Abseits solcher albernen Zahlenspiele würde Rockstar damit aber seinen eigenen Rekord schlagen. GTA 5 konnte mit der größten Spielewelt in einem Grand Theft Auto bisher aufwarten.

Ein weiteres Faktum aus der Leaker-Liste, die unsere Aufmerksamkeit erregt, betrifft die „deutlich verbesserte Wasser-Physik mit Fokus auf Wasser-bezogene Ereignisse“. Passend dazu ist weiter unten auf derselben Liste von „Volumetrischen 3D-Wolken und einem dynamischen Wettersystem“ die Rede. Doch was lässt sich daraus schlussfolgern?

Da lacht Kachelmann: Wind und Wetter in GTA 6

Wie sich derlei Grafik-Features letztlich auf das Spielgeschehen auswirken, bleibt natürlich abzuwarten – doch unserer Meinung nach könnte ein Wechselspiel von Ebbe und Flut eine Rolle spielen, oder auf das Design bestimmter Missionen ausstrahlen. Sich abwechselnde Jahreszeiten wären ebenfalls eine Design-Entscheidung, die Rockstar getroffen haben könnte – oder womöglich wird Leonida sogar von Wirbelstürmen, Fluten und anderen, gefährlichen Wetterereignissen heimgesucht? Warten wir’s ab, welche Hürden und Herausforderungen Rockstar unseren beiden Held*innen Lucia und Jason am Tag der Veröffentlichung wirklich entgegenwerfen wird.

Am Rande erwähnt: Der enorm erfolgreiche Trailer zu GTA 6 zeigt unzählige Spielszenen mit unterschiedlichsten Wettereffekten.

Wo wir gerade vom Release sprechen: Zu jenem treffen die aktuellen Informationen von GTA 6 Countdown keine Aussage – wohl aber, dass eine „Verschiebung auf 2026 als Notfallplan auf dem Tisch“ liege. Und trotzdem: Falls bei Rockstar höchstpersönlich kein Tornado die Planung durcheinanderwirbelt, rechnen wir mit einem Release-Termin für Ende 2025.

Apropos Autodiebstähle in Computerspielen: GTA 6 soll laut Wortlaut eines Rockstar-Gurus die „Zeit für eine Revolution“ einläuten – zumindest, was Animationen von Nichtspielercharakteren anbelangt.

