GTA 6: Gewaltiger Gameplay-Leak überraschend bestätigt? Jetzt gießt Take-Two selbst Öl ins Feuer

Nach wie vor ist GTA 6 das heißeste Eisen im Schmiedeofen der Videospielindustrie. Kein Wunder, hat die Verschiebung – dicht gefolgt von einem zweiten, spektakulären Trailer – doch den Hype um Rockstars heißersehnte Fortsetzung wenn überhaupt noch einmal beflügelt.

So wundert es ebenso wenig, dass auch rund acht Monate vor der geplanten Veröffentlichung noch immer ordentlich spekuliert wird, was wir von Grand Theft Auto mit der Nummer 6 erwarten dürfen. Doch in diesem Fall scheint es sich tatsächlich um etwas mehr als heiße Luft zu handeln, ist Publisher Take-Two doch sogar daran interessiert, die Spuren eines brandaktuellen Leaks zu verwischen.

GTA 6: Frischer Leak will von Gameplay-Inhalten wissen – Publisher heizt Spekulationen an

Es scheint ganz so als habe Take-Two Interactive, Mutterkonzern des US-amerikanischen Entwicklers und Publishers Rockstar Games, der selbstredend auch hinter GTA 6 steckt, nun besagten Leak fast schon bestätigt. Dies lässt zumindest der Versuch erahnen, Hinweise auf mögliche Ingame-Webseiten, die es von euch mit dem kommenden Open World-Blockbuster anzusteuern gilt und die an WhatsApp oder andere reale Vorbilder erinnern, zu vertuschen.

Ganz in klassischer Streisand-Effekt-Manier bezweckte man damit natürlich das komplette Gegenteil, denn die Anstrengungen Take-Twos, die aktuell unbrauchbaren URLs und Apps zu verstecken, mündeten darin, dass eben jenen noch mehr Aufmerksamkeit zuteilwurde. Hätte man nichts zu befürchten und könnte den Leak in den Weiten des WWW verschwinden lassen, wie man es zuvor bereits oft genug getan hatte, würde an den Informationen jetzt nicht zumindest der Hauch von vermuteter Wahrheit haften.

So berichtet beispielsweise PC Gamer, man habe jüngst versucht, die Webseiten und Apps auf verdächtige Art und Weise zu verschieben. Hätte man sich wie sonst üblich überhaupt nicht um die Spekulationen gekümmert, hätten Fans von GTA 6 garantiert in Windeseile etwas neues gefunden, um sich daran voller Vorfreude aufzureiben. Andersherum dürften die Gerüchteküche in den kommenden Tagen weiter brodeln, geben uns die Domains doch einen groben Vorgeschmack darauf, was uns erwarten könnte.

Bis zum angepeilten Release am 26. Mai des kommenden Jahres kann sich natürlich noch eine ganze Menge ändern, so viel steht zumindest fest. Selbst, wenn die angeblich echten Websites also tatsächlich Teil des Entwicklungsprozesses sind, müssen sie es nicht in das fertige Spiel schaffen. Immerhin wurde selbst die Geschichte von GTA 6 schon einige Male umgeschrieben, wie es vor wenigen Wochen erst hieß. Spannend bleibt es trotzdem, ob sich am Ende überhaupt etwas davon bewahrheitet, oder sich alles nur in Schall und Rauch auflöst.

Quellen: PC Gamer