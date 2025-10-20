GTA 6: Große Ankündigung schon im November? Fan entdeckt interessantes Detail

Die gesamte Gaming-Welt weiß, dass GTA 6 im kommenden Mai herauskommt und nicht – wie ursprünglich angedacht – irgendwann dieser Tage. Dafür rechnen viele Fans damit, im Herbst irgendetwas Neues und Spannendes zum potenziellen Spiel des Jahres 2026 zu erfahren.

Einen kleinen Hinweis gar auf ein spezifisches Datum will ein Fan, der wirklich jeden Frame im letzten Trailer analysiert zu haben scheint, jetzt entdeckt haben. Verstecktes Foreshadowing oder viel Rauch um Nichts? Bewertet selbst.

GTA 6: Gibt es bald den dritten Trailer?

Im Frühjahr hat es Rockstar Games ganz clever gemacht: Auf die enttäuschende Ankündigung, dass der Release von GTA 6 um mehr als ein halbes Jahr verschoben werden würde, schob man nur wenige Tage später den neuen Trailer nach. Der erste Ärger war verflogen und ein neuer Hype entfacht. Nun hoffen nicht wenige Fans, dass es bald noch mehr neues Bewegtbildmaterial gibt – bis zum Release sind es schließlich noch sieben Monate hin. Ein passionierter Fan ist auf Twitter nun einer vermeintlich heißen Sache auf der Spur.

Den Post dazu könnt ihr hier verfolgen:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So glaubt der Betreiber oder die Betreiberin von GTA 6 Countdown, dass es schon im nächsten Monat einen neuen Trailer geben könnte – genauer gesagt: Am 8. November. In einer Szene ist nämlich auf einer Armbanduhr die Uhrzeit 11:08 zu lesen. Warum ausgerechnet dieses Datum prädestiniert für heiße News wäre, begründet er oder sie auch. So war der 8. November 2023 der Tag, an dem der erste Trailer von Rockstar Games offiziell angekündigt wurde.

Lesetipp: So soll Grand Theft Auto 6 auf der PS 5 Pro laufen

Mehr noch: Am 6. November 2025 findet beim Spieleentwickler der Quartalsbericht („Earnings Call“) statt. Rund um dessen Ergebnisse könnte laut GTA 6 Countdown also auch eine Bekanntgabe zu Grand Theft Auto 6 erfolgen. Ob es aber wirklich einen neuen Trailer gibt, bezweifeln so manche User unter dem Posting. Selbst wenn die Uhrzeit 11:08 auf den 8. November 2023 hinweisen sollte, wäre es nur ein nettes Easter Egg. Dass Rockstar Games in den Trailern Andeutungen auf weitere mögliche Release-Termine versteckt, wäre höchst ungewöhnlich.

Träumen wird man ja wohl aber noch dürfen – und das tun Fans von Grand Theft Auto sowieso schon ordentlich. So haben sie sich kürzlich über die Spielwelt von GTA 6 ihre Gedanken gemacht, wie ihr hier lesen könnt.

Quelle: Twitter / @GTAVI_Countdown