GTA 6: Große Überraschung schon in wenigen Tagen? Fans markieren sich jetzt diesen Termin

Noch ist es eine ganze Weile hin, ehe uns Rockstar Games über die Grenze nach Leonidas lässt und wir uns GTA 6 voll und ganz widmen dürfen. Geht nichts mehr schief, starten wir am 26. Mai des kommenden Jahres in die riesige Open World des wohl aufregenden Videospiels aller Zeiten.

Doch um sich die Wartezeit etwas zu versüßen, darf der US-amerikanische Entwickler und Publisher doch liebend gerne etwas Informationsmaterial in Form von brandneuen Bildern oder gar eines taufrischen Trailers servieren, oder etwa nicht? Dies könnte schon bald der Fall sein, immerhin markieren sich aufmerksame Beobachtende nun einen ganz bestimmten Termin in ihren Kalendern, der uns schon in wenigen Tagen bevorsteht.

GTA 6: Dritter Trailer schon in Kürze? Take-Two lädt ein zum Shareholder-Meeting

Nachdem schon die ersten beiden Werbefilme ihr Publikum in helle Aufregung versetzten, warten Fans ganz geduldig auf den GTA 6-Trailer mit der Nummer 3. Dieser könnte nun durchaus schon bald über die Social Media-Kanäle flimmern, denn wie jüngst bekanntgegeben, hält Publisher Take-Two bereits in wenigen Tagen ein sogenanntes Shareholder-Meeting ab, in dem vermutlich auch der kommende Ableger der legendären Grand Theft Auto-Reihe zumindest Erwähnung finden dürfte.

Ein entsprechender Tweet von RockStation hat die Details im Überblick:

Völlig klar: Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand mit Gewissheit sagen, wann oder ob wir überhaupt noch einmal in naher Zukunft mit neuen Informationsfetzen seitens Rockstar rechnen dürfen. Doch die bevorstehende Aktionärsversammlung am 18. September macht zumindest Hoffnung, dass immerhin „mit minimalen Informationen zu GTA 6“ zu rechnen ist. „Höchstwahrscheinlich wird dies die letzte Versammlung sein, bevor wir offizielle Informationen von Rockstar Games erhalten“, wird hier noch einmal untermauert.

Zu betonen bleibt darüber hinaus, dass es sich hierbei nicht um eine Telefonkonferenz zur Geschäftsbilanz handelt und es ausschließlich um geschäftliche Angelegenheiten gehen dürfte. Dies bedeutet ganz konkret, dass mit großer Wahrscheinlichkeit keine Informationen, die an die Öffentlichkeit dringen, zu erwarten sind – GTA 6 intern jedoch diskutiert werden und es infolgedessen Gespräche über die Veröffentlichung eines dritten Trailers geben dürfte. Und wer weiß, vielleicht werden im Zuge der Versammlung ja auch bereits die digitalen Vorbestellungen eröffnet oder gar die Collectors Edition vorgestellt.

In den Kommentaren unter dem Post sehen Fans dies ähnlich, wünschen sich außerdem GTA 6 oder Red Dead Redemption 2 für die Nintendo Switch 2. Auch wird spekuliert, dass die nächste Bilanzkonferenz im November geplant sein könnte, wir also vorher mit einem frischen Trailer rechnen sollten. Wie schon oft in der Vergangenheit bleibt es spannend, ob sich letzten Endes überhaupt etwas davon bewahrheiten wird. Derweil lässt ein neuer Teaser seitens Rockstar die GTA 6-Fans vom „größten Launch der Geschichte“ träumen.

