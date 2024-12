GTA 6: Ex-Entwickler enthüllt – Ausgerechnet darum gibt es keine Updates mehr

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 ist weiterhin ungebrochen, auch wenn Rockstar Games bisher nur einen Teaser-Trailer und ein mögliches Veröffentlichungsdatum im Herbst 2025 bestätigt hat. Doch genau dieses Schweigen scheint Teil der Strategie zu sein.

Laut Mike York – ehemaliger Entwickler bei Rockstar Games und unter anderem beteiligt an GTA 5 und GTA Online – spielt das Studio bewusst mit der Begeisterung und den Spekulationen der Fans, um die Werbetrommel für das Spiel zu rühren. Und das, ohne selbst aktiv Geld für Marketing auszugeben.

GTA 6: So profitiert Rockstar Games heimlich vom Hype

Auf seinem YouTube-Kanal York Reacts hat York über die „minimalistische“ Kommunikationsstrategie von Rockstar Games zu GTA 6 gesprochen. Diese setze darauf, dass die Community durch wilde Theorien und unermüdliche Diskussionen das Marketing im Grunde selbst übernimmt.

Besonders bemerkenswert: Rockstar ist sich dieser Fan-Aktivitäten demnach voll bewusst und beobachtet sie aufmerksam. York lobt sogar einige der weit hergeholten Verschwörungstheorien als „richtig coole Ideen“ und betont, dass die GTA 6-Entwickler*innen viel Spaß daran haben, die Leidenschaft der Community zu verfolgen.

„Das Coole an dieser Sache ist, dass Rockstar daraus Kapital schlagen kann, und wenn jemand eine große Theorie hat, selbst wenn sie es nicht absichtlich getan haben, können sie es so aussehen lassen, als hätten sie es vor langer Zeit absichtlich getan.“

Hier könnt ihr euch das komplette Video anschauen:

Ein Spiel, das die Fans nicht loslässt

Ein Beispiel für diese Begeisterung ist die sogenannte „Mondtheorie“ rund um GTA 6, die in der Community hohe Wellen geschlagen hat. Zwar stellte sich die Theorie letztlich als falsch heraus, doch sie unterstreicht, wie sehr Fans jedes Detail analysieren, um mögliche Hinweise auf das Spiel zu finden.

York zufolge hat Rockstar Games in der Vergangenheit sogar bewusst kleine Details gestreut, um die Spekulationen der Fans weiter anzufachen. Die Entwicklerinnen und Entwickler sollen es genießen, zu sehen, wie viel Herzblut die Community in ihre Analysen steckt.

Von Mythen zum GTA 6-Marketing

Historisch gesehen hat Rockstar immer wieder von Mythen und Geheimnissen profitiert. Theorien rund um Bigfoot in San Andreas oder das Mount-Chiliad-Mysterium in GTA 5 sind nur einige Beispiele dafür, wie die Fans in der Welt von Grand Theft Auto Rätsel sehen, die es zu lösen gilt.

Rockstars sehr zurückhaltende Kommunikation gepaart mit dem viralen Hype, den die Fans selbst erzeugen, tragen entscheidend dazu bei, GTA 6 in der Gaming-Welt relevant zu halten. Auch wenn fast noch ein Jahr bis zur Veröffentlichung verbleibt, scheint es, als würde die Community nicht aufhören, zu spekulieren – und genau das ist vermutlich auch der Plan.

