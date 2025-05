GTA 6: Heißer Hinweis zur Entwicklung – das verrät jetzt ein Ex-Mitarbeiter

Wann GTA 6 tatsächlich erscheinen wird, das wissen wir nun ziemlich sicher. Zumindest wäre es schwer vorstellbar, dass nach der ersten Verschiebung vom Herbst 2025 hin zum Mai 2026 ein weiteres Mal der Radierer am Kalender ansetzt.

Aber wie lang sitzt das Team von Rockstar Games denn eigentlich insgesamt schon an der Umsetzung des Gaming-Blockbusters? Hierzu kursieren einige Schnipsel mit verschiedenen mehr oder weniger haltbaren Aussagen im Internet. Jetzt hat ein ehemaliger Mitarbeiter konkrete Daten zu seiner Beschäftigung mitgeteilt, die dabei helfen, den Zeitraum genauer einzugrenzen.

GTA 6: Zweiter Trailer ruft ehemaligen Mitarbeiter auf den Plan

David O’Reilly lautet der Name von besagtem Angestellten. Für Red Dead Redemption 2 und GTA 6 hat er 3D-Umgebungen entwickelt. Seine Perspektive als Beteiligter nutzt er auf YouTube, um dort Details an Videospielen zu kommentieren und sein Fachwissen über Hintergründe zu teilen. Dabei stehen häufig Titel von Rockstar Games im Vordergrund, die Kernstücke seiner Expertise. Natürlich hat er sich dabei den zweiten Trailer zu GTA 6, die heißeste Videospiel-Nachricht momentan und wohl auch noch für längere Zeit, nicht entgehen lassen und verliert auch hierzu ein paar Worte auf seinem Kanal Game World Art.

Hier das besprochene Video:

Im Verlauf von etwa einer halben Stunde äußert er sich zu einzelnen Screenshots aus dem Bewegtbildmaterial und geht dabei vor allem auf die Gestaltung der Spielwelt ein, an welcher er ja selbst zum Teil in einer frühen Phase mitgearbeitet hat. Es ist vor allem Bewunderung für den Detailgrad und die Komposition des Gezeigten herauszuhören. Doch noch bevor er ins Schwärmen verfällt, ordnet er seine Rolle bei der Entwicklung noch einmal näher ein, in dem er verrät, dass er zwischen 2018 und 2023 zum Team hinter GTA 6 gehört hat. Nachdem die Arbeiten an Red Dead Redemption 2 zum Ende gekommen waren, wechselte er rüber zum bevorstehenden Ableger des Grand Theft Auto-Franchise.

GTA 6: Wie viel Jahre Arbeit stecken wirklich dahinter?

Daraus lässt sich ableiten, dass GTA 6 sich mindestens seit 2018 in Entwicklung befindet und bei seiner Veröffentlichung etwa acht Jahre Geburtsvorbereitung hinter sich hat. Dieser Spanne wird allerdings eine Konzeptionsphase vorausgegangen sein, über deren Dauer O’Reilly als 3D-Artist vermutlich wenig Kenntnis hat. Auf Reddit wird gerade heiß diskutiert, wie genau die Zusammenhänge und Übergange einzuordnen sind. Einige Nutzer*innen sehen O’Reillys Beschäftigungszeitraum als weiteren Beweis dafür, dass erst technisch losgeschraubt wurde, als RDR 2 fertig war.

Zwar fantasieren einige Fans darüber, dass GTA 6 bereits seit 2013, also direkt nach dem Release des Vorgängers die Rädchen im Rollen hat, wie es eine Person ausdrückt, jedoch scheint das wenig realistisch. In einer Reaktion auf diese Anmerkung wird der Grund dafür treffend zusammengefasst: „Wild wie viele Leute nicht realisieren, dass Rockstar nicht an zwei extrem großen Projekten gleichzeitig arbeiten und die Qualität abliefern kann, die wir erwarten“.

Vorstellbar, dass Rockstar sich nach dem Release von GTA 6 im nächsten Jahr noch einmal mit offiziellen Details zu den Hintergründen der Entwicklung meldet, um Neugierigen rückwirkend Einblicke zu liefern. Aber vielleicht bewahrt sich das Studio seine vor allem aktuell präsente mysteriöse Aura auch noch länger. Während wir wie immer nur geduldig abwarten können, bleibt immerhin dank des neuen Trailers genug Material, sich die Zeit mit neuen Theorien und Analysen zu vertreiben. Solche stellen übrigens auch die Expert*innen von Digital Foundry über GTA 6 an.

