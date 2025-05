GTA 6: Hier könnt ihr schon jetzt durch die Karte stöbern – Update für großes Fan-Projekt

Es sind bisher eher Schnipsel, die wir von Rockstar Games zu GTA 6 vor die Füße geworfen bekommen haben. Aber die Community ist sich nicht zu schade, diese aufzuheben und selbst in ein grobes Bild zusammenzusetzen.

Eines der großen Bastelprojekte, mit denen sich neugierige Fans eingehend beschäftigen, betrifft die Spielwelt des Gaming-Blockbusters. Alle offiziellen und auch inoffiziellen Hinweise darauf, kommen in einer interaktiven Karte zusammen, durch die ihr euch munter durchklicken könnt. Danke eines kürzlichen Updates findet ihr dabei besonders viele Marker zu interessanten Orten.

GTA 6: Interaktive Map von Fans präsentiert mögliches Leonida

Auf Reddit hat Nutzer*in kalterapfel123 die Auffrischung der Webseite GTAup verkündet. Nach dieser ist die dort enthaltene Karte mit über 100 Ortsmarkierungen inklusive Screenshots und Verweisen auf entsprechende Stellen aus den beiden Trailern versehen. Beispielsweise wird eine Aufnahme der Inselkette an der Küste von Leonida, einem auf Florida basierenden fiktiven Staat in den USA, auf Grundlage der Gegebenheiten im realen Pendant der südlichen Landspitze zugeordnet. Bekannt ist das Gebiet aus Sekunde 35 des ersten Trailers, wie auf GTAup angemerkt wird.

Hier der Reddit-Post von kalterapfel123:

Aber auch weniger sichere Annahmen über die Spielwelt von Grand Theft Auto 6 sind in das Projekt integriert, jedoch als unsichere Vermutungen gekennzeichnet. Dazu zählt unter anderem die Insel Key Biscayne, welche in der echten Welt ein Rückzugsort der Reichen mitsamt Yachthafen ist. Ob GTA 6 diese Vorlage übernimmt, darauf geben bis jetzt weder Trailer noch Screenshots Aufschluss. Jedoch bietet sich die Umsetzung durchaus an, immerhin wäre die Insel „perfekt für Nebenmissionen mit High Society-Bezug“, wie es in deren Beschreibungstext auf der Seite heißt.

Die zugrundeliegende GTA 6-Karte wird von einem anderen Projekt namens Vimap gestützt, welche sich ebenfalls das Ziel gesetzt hat, die Spielwelt möglichst genau vorherzusagen. Vorteile von GTAup sind im Vergleich stärkere Übersichtlichkeit, einfachere Bedienung beziehungsweise interaktive Nutzung und eine deutsche Übersetzung.

Nachdem der zweite Trailer kürzlich genügend Stoff für Erweiterungen beider Tools geboten hat, müssen die Verantwortlichen vermutlich noch ziemlich lange warten, bis sie wieder neue Infos verarbeiten dürfen. Sollte es bis zum Release am 26. Mai 2026 keinen dritten Trailer geben, wars das wohl erstmal mit der Aufdeckung neuer Orte, es sei denn Leaks und Spekulationen tun weiterhin ihr Übriges.

Für die gibt es zumindest noch genügend Stoff, solange der aktuellste Trailer nicht vollständig ausgelutscht ist. Aus dem kleckern weiterhin Diskussionsthemen, wie beispielsweise ein eigenartiges Detail, das GTA 6-Fans kürzlich aufgefallen ist.

