GTA 6: Warum der „lächerlich“ hohe Preis gerechtfertigt sein könnte – laut berühmtem Streamer

„100 Dollar sind lächerlich und nicht zu rechtfertigen“ schreibt eine aufgebrachte Nutzerin auf Twitter. Eine andere Person äußert sich mit „[hat] überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität“ ähnlich verstimmt. Der Grund für den kleinen Online-Aufruhr: Ein aktueller Tweet des bekannten Twitch-Streamers xQc zum Kaufpreis von GTA 6.

Der soll, so hört man wiederholt aus der Gerüchteküche, rund 100 US-Dollar pro Exemplar von GTA 6 betragen – meinen Branchen- oder Finanzexperten, doch vonseiten Rockstar liegen noch keine offiziellen Angaben vor. Das hält den innerhalb von Streamer*innen-Kreisen bekannte xQc nicht davon ab, Gründe dafür hervorzubringen, wieso ein dreistelliger Kaufpreis für Teil sechs der Open-World-Autoraserei als Investition für das schönste Hobby der Welt nicht zu niedrig angesetzt sein könnte.

GTA 6: Das meint die berühmte Internetpersönlichkeit zum hohen Preis

„Spieler kaufen fünf halbfertige Early-Access-Spiele für 140 Dollar und verstreuen 300 Dollar jährlich auf Skins pro Jahr […]“, beginnt xQc seinen Meinungsbeitrag, den er am 10. März auf Twitter veröffentlicht hat. Der Mann spielt auf den Umstand an, dass einige Spieler*innen durchaus viel Geld in noch in Entwicklung befindliche Spiele stecken, oder für kosmetische Inhalte, deren tatsächlicher Mehrwert angezweifelt werden darf.

Display content from Twitter

Auf Grundlage dieses Arguments, nicht wenige Gamer*innen würden – nach Meinung von xQc – unnötig Geld verbrennen, twittert der Twitch-Streamer weiter: „[…] aber wenn ein AAA-Unternehmen alles daran setzt und sich die Zeit nimmt, das mit Spannung erwartete, bestmögliche Produkt herzustellen? Dann sind 100 Dollar plötzlich zu viel?“

xQc spielt mit seiner rhetorischen Frage, wie zu Beginn erwähnt, hierauf an: Nach Einschätzung von Finanzexperten wie Matthew Ball, oder dem Publishing Director von Baldur’s Gate 3, könnte GTA 6 einen neuen Meilenstein in der Preisgestaltung von Videospielen setzen.

Lesetipp dazu: Preis zu GTA 6 aufgetaucht – wird „schrecklichen Standard“ festlegen

Mit dem finalen Satz seines Tweets jedenfalls macht xQc seinen argumentativen Punkt nochmal deutlich. Denn seiner Meinung nach könnten 100 Dollar für ein voraussichtliches Premiumprodukt wie GTA 6 durchaus gerechtfertigt sein könnte – vor allem in Anbetracht von Spieler*innen, die ihr Geld gießkannenartig über Early Access-Games, Skins und Ähnliches verteilen, wie man aus seinen Aussagen schlussfolgern kann. „Hört mir doch auf“, endet er mit einem Paukenschlag.

Was meinen die User zum Meinungsbeitrag?

Als Reaktion auf diese Stellungnahme werfen einige Nutzer*innen nun also xQc vor – wie eingangs beispielhaft mit Meinungsbeiträgen von @NotRoyalSpaz oder @Discordia_Ch aufgezeigt –, die sprichwörtliche Bodenhaftung zu verlieren.

Angesichts der Tatsache, dass der Mann hinter dem Pseudonym xQc laut Celebrity Net Worth ein Vermögen von 50 Millionen Dollar zur Verfügung stehen hat, sind solche Vorwürfe womöglich nicht haltlos. Dass GTA auch preisgünstig geht, beweist nebenbei bemerkt eine aktuelle Rabattaktion auf Steam.

Quellen: Twitter / @xQc, @Discordia_Ch, Celebrity Net Worth