GTA 6 in einem „alternativen Universum“ – neuer Trailer mal anders

Sollte GTA 6 tatsächlich 2025 erscheinen, steht uns schon nächstes Jahr ein absoluter Open-World-Hoffnungsträger ins Haus, der anderen Genrevertretern dank gigantischer Spielewelt, KI-unterstützten Animationen und dem typischen Charme eines Rockstar Games zeigen könnte, wo die Zukunft hingeht.

Bei aller Zukunftsmusik rund um unsere beiden Held*innen Lucia und Jason blicken einige Fans wehmütig fast ganze zehn Jahre zurück – genauer zum September 2013. Damals nämlich ist der Vorgänger aufgeschlagen: Grand Theft Auto 5. Zurück zu den Tagen, als Gangster Franklin, Bankräuber Michael und der mindestens verhaltensauffällige Trevor die Straßen des fiktionalisierten Los Angeles unsicher machten. Ein neuer Fan-Trailer bringt das Trio jetzt zurück – steckt das Dreiergespann mitten in den immens populären GTA-6-Trailer.

Franklin, Michael und Trevor sind zurück – aber wirklich anders, als ihr denkt

Dass der Trailer zu GTA 6 auf YouTube ungeheuerlich populär ist, wisst ihr natürlich längst. Dieser Tage bringt das Bewegtbild zum sechsten Teil der GTA-Hauptreihe über 200 Millionen Aufrufe zusammen. Die grafisch beeindruckende Vorschau zeigt von Badegästen überlaufende Sandstrände, von Alligatoren bevölkerte Sümpfe – und unsere beiden Bonnie-und-Clyde-artigen Protagonist*innen Lucia und Jason.

So weit, so bekannt. Ein Reddit-Nutzer stellt sich jetzt die Frage: Wie sähe das Ganze mit den ikonischen drei Helden aus dem GTA 5 aus? Die Antwort: Könnt ihr im Video begutachten – und euch das Lachen verkneifen, wenn Franklin, Michael und Trevor sich in die für Schmalspurganoven typischen Schikanen verwickeln. Der Urheber des Reddit-Threads läutet das auf Krawall gebürstete Video mit der augenzwinkernden Überschrift „GTA 6, wenn es gut wäre“ ein. Das Original-Video stammt übrigens vom YouTube-Kanal JANTSUU.

Die Community jedenfalls feiert das Video. „Das war fantastisch“ und „Das Beste, was hier jemals passiert ist, seitdem der Trailer erschienen ist“ sind nur einige der euphorischen Wortmeldungen – und der Nutzer Alpha_Charlie_Romeo bringt nochmal den Charme dieser Fankreation auf den Punkt, wenn er schreibt: „In einem alternativen Universum ist es genau das, was wir bekommen haben“.

Was zeigt der alternative Fan-Trailer zu GTA 6?

Was wir de facto zu sehen bekommen, ist einen Michael De Santa, der einen unglückseligen Mitmenschen vom Balkon schmeißt, sich in die Ledergarnitur eines Sportwagens erleichtert – oder einen Bewohner von Vice City, den Mister Michael mittels Bodycheck rüde von der Gartenarbeit abhält. Solche und dergleichen Wahnsinnsaktionen mehr, die wir vom infernalischen Trio aus GTA 5 gewohnt sind, grätschen durch den wohlvertrauten Trailer zu Grand Theft Auto 6 – verpassen der Spielvorschau damit einen ganz anderen Anstrich.

Zum Vergleich: Der Original-Trailer, wie wir ihn alle kennen und viel zu oft geguckt haben.

Apropos harte Jungs in scharfen Karren: Eine heiße Spekulation versetzt aktuell Spieler*innen in Unruhe, wenn das vermutete Veröffentlichungsdatum von GTA 6 auf der Kippe steht.

