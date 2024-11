GTA 6: Insider gibt Hinweis auf starkes Gameplay – „Rockstars Systeme sind sehr clever“

Erst im Herbst 2025 soll GTA 6 erscheinen. Für die große Community gibt es bisher kaum handfeste Informationen, abgesehen von dem vor fast einem Jahr veröffentlichten ersten Trailer zum Spiel. Daher sind viele sicher für jeden kleinen Informationsfetzen dankbar, wie beispielsweise die Aussagen des ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters Ben Hinchcliffe.

Hinchcliffe war bis 2022 bei dem Entwicklerstudio tätig und arbeitete an Spielen wie GTA 6, GTA 5, Red Dead Redemption 2 und L.A. Noir mit. In einem Interview gab er spannende Einblicke in die Arbeitsweise von Rockstar, die Rückschlüsse auf den Fortschritt des Spiels zulassen könnten.

GTA 6: Insider-Einblicke ins mögliche Gameplay

Hinchcliffe betonte gegenüber IGN wie beeindruckend es sei, dass Rockstar typische Features aus Spielen wie Red Dead Redemption 2 in eine noch größere Welt übertragen könne. Er erklärte: „Ich sehe keinen Grund, warum man nicht das [RDR2]-Niveau an NPC-Interaktionen in einem viel größeren Spiel haben könnte.“

Dabei hob er hervor, wie fortschrittlich die Tools von Rockstar seien, die es ermöglichen, handgeskriptete und generische Verhaltensweisen von NPCs nahtlos zu kombinieren: „Rockstars Systeme sind sehr clever“. Diese Technologie könnte auch die Spielwelt von GTA 6 besonders lebendig und dynamisch gestalten.

Obwohl Hinchcliffe das Projekt bereits vor einiger Zeit verlassen hat und sich die Entwicklung seither verändert haben könnte, macht er euch als Fans dennoch Hoffnung. Er ist überzeugt, dass Rockstar weiterhin hochentwickelte Systeme nutzt, um euch eine realistische und beeindruckende Welt zu präsentieren.

Erste Hinweise im GTA 6-Trailer

Im ersten Trailer zu GTA 6, der vor fast einem Jahr veröffentlicht wurde, haben einige von euch möglicherweise schon Hinweise auf technische Fortschritte entdeckt. Zum Beispiel waren dort rund zehnmal mehr NPCs zu sehen als in GTA 5. Diese größere Vielfalt könnte bedeuten, dass auch die Tiefe der Interaktionen das Niveau von Red Dead Redemption 2 erreichen wird – ein Element, das viele von euch als Highlight des Spiels empfanden.

Es bleibt abzuwarten, ob Rockstar diese hohen Standards halten oder sogar übertreffen kann. Die Aussagen von Ben Hinchcliffe geben jedoch einen spannenden Ausblick darauf, was euch möglicherweise im kommenden Spiel erwartet.

