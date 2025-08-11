GTA 6: Ist dieses neue Story-Detail wirklich wahr? – „kann ich nicht glauben“

Über GTA 6 ranken sich nach wie vor viele Gerüchte, sei es zum Preis oder ob der angepeilte Release am 26. Mai 2026 tatsächlich eingehalten werden kann. Auch aus den neuesten Aussagen von Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take-Two, versuchen Fans alle möglichen Nebeninformationen herauszuziehen.

Darüber hinaus wird über die Spielzeit des nicht nur potenziellen, sondern ziemlich sicheren Open World-Kracher spekuliert. Diese könnte rekordverdächtige Marken aufstellen – ganz so, wie man es von Rockstar-Titeln gewöhnt ist.

GTA 6: Story in fünf Kapitel aufgeteilt?

So schreibt das Portal GTA VI Updates auf Twitter, dass auf die sehnsüchtig wartende Spielerschaft ein dicker Batzen Story-Content zukommt und beruft sich dabei auf einen Leaker. Insgesamt sollt ihr 75 Stunden beschäftigt werden – allein in der Story wohlgemerkt, zusätzliche Beschäftigungen wie Nebenquests, die in der GTA-Reihe erfahrungsgemäß ohnehin umfangreich vertreten sind, kämen noch dazu.

Seht hier den Post im Original:

Das Portal listet zudem auf, dass das Spiel in fünf Hauptkapitel unterteilt sein soll, und liefert gleich deren einzelne möglichen Laufzeiten mit. So sollen neben dem zweistündigen Prolog die Kapitel mit 6, 13, 16, 22 und noch einmal 16 Stunden Länge folgen. Damit würde das Spiel in dieser Hinsicht einmalige Zahlen aufstellen. Zum Vergleich: Vorgänger GTA 5 kommt laut HowLongToBeat auf 32 Story-Laufzeit, inklusive Nebenmissionen seid ihr wohl um die 50 Stunden beschäftigt; auf diese kommt ihr auch während der Geschichte von Rockstars letztem großen Titel Red Dead Redemption 2.

Dass Rockstar mit GTA 6 diese Zahlen übertreffen will, erscheint nicht unwahrscheinlich – aber gleich um 50 Prozent wirkt dann doch sehr ambitioniert, weshalb die Kommentare unter dem Post eher Zweifel ausdrücken. Auch dass GTA VI Updates keine konkrete Quelle nennt, sondern nur „laut eines Leakers“, zahlt auf das Skepsis-Konto ein. „Ich hoffe es sehr, ganz ehrlich“, meint beispielsweise Dristin Vanderlei zu den Neuigkeiten, „aber ich kann es nicht glauben.“

Eine Hauptstory, die so lang ist, wie niemals in einem Videospiel zuvor, wäre natürlich wieder ein Argument, eine Preissteigerung im Vergleich zu derzeitigen AAA-Titeln zu rechtfertigen. Bereits jetzt halten sich standhaft Gerüchte, dass GTA 6 an der 100-Dollar-Marke kratzen wird.

