GTA 6: „Jetzt werden wir alle bestraft“

GTA 6 ist der wohl heißeste Titel, auf den die Gaming-Welt aktuell wartet. Seit dem ersten Trailer, der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, ist es still geblieben – und das, obwohl der Release im Herbst 2025 bevorsteht.

Ein zweiter Trailer? Fehlanzeige. Doch Rockstar Games verfolgt damit eine klare Strategie, die auch dem Publisher Take-Two zufolge bewusst gewählt ist. Für Fans steht allerdings noch ein anderer Grund im Raum, durch den die aktuelle Ungewissheit begründet werden kann.

GTA 6: Das sagt Take-Two

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, erklärte erst kürzlich, warum GTA 6-Fans weiterhin auf neues Material warten müssen. Das Ziel sei es, eine Balance zwischen Vorfreude und Spannung zu halten. Anstatt über Jahre hinweg Informationen zu streuen, wolle man die Aufmerksamkeit möglichst nah am Veröffentlichungszeitpunkt bündeln.

Zelnick betonte, dass man sich bewusst von der Konkurrenz abgrenzt, die ihre Marketingpläne oft weit im Voraus kommuniziert. Rockstar hingegen setze auf eine kurz getaktete Promotion-Phase, um maximale Wirkung zu erzielen. Für Spieler*innen bedeutet das: Bis zur Gameplay-Präsentation kann es noch dauern.

Fans haben weitere Theorie

Geht es nach der Community, ist das allerdings nicht der einzige Beweggrund hinter der nervenzehrenden Verzögerung rund um GTA 6: „Dieser eine Typ, der den Trailer geleakt hat, hat Rockstar enttäuscht. Jetzt werden wir alle bestraft“, lautet nur einer der frustrierten Kommentare auf Reddit dazu.

Am 5. Dezember 2023 sollte das erste Video zu Grand Theft Auto 6 offiziell veröffentlicht werden. Jedoch wurde es bereits einige Stunden zuvor in einer niedrig aufgelösten Version mit Wasserzeichen auf Plattformen wie Twitter verbreitet. Als Reaktion darauf veröffentlichte Rockstar Games den GTA 6-Trailer vorzeitig auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, begleitet von der Nachricht: „Unser Trailer wurde geleakt. Also schaut euch das Original auf YouTube an“.

Mit Kommentaren wie „Deshalb schweigen sie. Auch sie wurden ihres Augenblicks beraubt“ zeigt sich die Community zumindest verständnisvoll, was die derzeitige Strategie des Entwicklerstudios angeht. „Ich hoffe, sie lassen die nächste Version einfach fallen. Ohne Vorwarnung oder irgendetwas, ohne dass sie eine Chance haben, es durchsickern zu lassen“, heißt es weiter.

Trotzdem ist klar, dass ein solcher Reveal kommen wird – nicht zuletzt, um auch neue Spieler*innen für den sechsten Teil der Serie zu gewinnen. In Fanforen wird derweil heiß diskutiert, wann es so weit sein könnte. Viele sind sich einig: Rockstar kann es sich leisten, keine festen Termine für GTA 6 anzukündigen. Wenn der Moment gekommen ist, wird der nächste Trailer einfach erscheinen – und die Welt wird stillstehen, um ihn zu sehen.

