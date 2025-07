GTA 6 kann warten: Gigantisches Projekt steht vor wichtigem Meilenstein – „sieht ziemlich gut aus“

Was die Modding-Community alles auf dem Kasten hat, das hat zuletzt ein Fallout London von Team FOLON unglaublich beeindruckend unter Beweis gestellt. Schließlich haben die Macher*innen hinter der Total Conversion Mod für Fallout 4 nicht nur das postapokalyptische London auf die Bildschirme geworfen, sondern direkt eine dezidierte Einzelspieler-Kampagne. Ob GTA 1991 also das dazu passende Pendant aus der Grand Theft Auto-Ecke werden könnte?

GTA 1991 ist ein Modding-Mammutprojekt zu GTA San Andreas. Der Kreative dahinter schraubt bereits seit dem Jahre 2018 daran – anfangs noch im Alleingang, hat der engagierte Modder inzwischen weitere Kreativschaffende um sich geschart. Ob es GTA 1991 mit den Ambitionen eines Fallout Londons aufnehmen kann, dazu könnte eine jetzt getroffene Ankündigung bald mehr Klarheit schaffen.

GTA 1991: Trailer und mehr zur Mega-Mod angekündigt

Bereits im August wollen deltaCJ und Team einen ersten Trailer zum Fan-Projekt GTA 1991 vorlegen. Nicht nur das, denn danach soll auch eine spielbare Demo veröffentlicht werden. Sprich: Modder und Team haben große Pläne, wollen eine Qualität abliefern, die es mit offiziell von Rockstar Games veröffentlichten Videospielen aufnehmen kann. Ob überambitioniert, oder nicht: Im August soll auch die erste Mission aus GTA 1991 präsentiert werden – beziehungsweise danach soll die Community mit immer weiteren Info-Schnipseln bei der Stange gehalten werden. Doch was genau ist GTA 1991 eigentlich?

GTA 1991 versteht sich als Vorgeschichte von GTA San Andreas. Zur Erinnerung: Das San Andreas-Spiel ist im Jahre 1992 angesiedelt, erzählt die Geschichte des Protagonisten Carl „CJ“ Johnson – der in seine Heimatstadt Los Santos zurückkehrt, dort ins Kreuzfeuer von Bandenkriegen, Korruption und der ein oder anderen Autoverfolgungsjagd gerät. Das Fan-Projekt nun möchte euch die Kontrolle über den Charakter Little Devil überlassen – der im Rockstar-Spiel eher im Vorbeigehen erwähnt wurde.

Lesetipp: GTA 4 erstrahlt dank überraschendem Mod-Update in neuem Licht

Ein weiterer Schwerpunkt von GTA 1991 soll aus einem spielerisch relevanten Wirtschaftssystem mit illegalen Rauschgiftmitteln bestehen. Das Dealen mit Drogen dürfte nicht nur Lückenfüller sein, sondern eine Notwendigkeit darstellen, damit ihr euch als Little Devil in Los Santos mausert. Dieses Modding-Großprojekt ist also nicht nur unheimlich ambitioniert, auch will Modder deltaCJ alleine während der Corona-Pandemie tausende und nochmals tausende Stunden in seine Modifikation gebuttert haben.

Bleibt abzuwarten, ob die Hobby-Entwickler*innen den eigenen, hochgesteckten Zielen gerecht werden. Bis es so weit ist, können Grand Theft Auto-Fangirls und -boys (und alle dazwischen und außerhalb) Carl Johnson aus GTA San Andreas jetzt komplett fotorealistisch neu begegnen.

Quellen: GTAForums / deltaCJ, GTA Wiki