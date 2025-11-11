GTA 6: „Keine Verschiebungen mehr“ – ausgerechnet Cyberpunk-Studio gibt Warnung ab

GTA 6 wurde erneut verschoben und soll am 19. November 2026 – also in mehr als einem Jahr in der Zukunft – erscheinen. Auch wenn diese Nachricht nicht einmal einen Tag alt ist, dürfte jeder Videospielfan mittlerweile Wind davon bekommen haben.

Ob wir irgendwann mit einer Verschiebung auf 2027 klar kommen müssen oder Take Twos CEO Strauss Zelnick beim dritten Mal glauben, dass er in Hinblick auf den angestrebten Releasezeitpunkt zuversichtlich ist – für Entwickler Rockstar Games wird es keinen Unterschied machen. Sie beteuern stets, ein perfektes Spiel abliefern zu wollen.

GTA 6 erneut verschoben – warnendes Beispiel Cyberpunk 2077

Dafür waren schon bei Vorgänger Grand Theft Auto 5 oder dem Meisterwerk Red Dead Redemption 2 teils heftige Verschiebungen nötig und am Ende waren alle happy. Ausgerechnet von einem Spiel, das sich in der Vergangenheit anschickte, ein echter GTA-Konkurrent zu werden, kommt nun eine Warnung – die zwar von der Community im großen Stil missinterpretiert wird, im Kern aber ein wichtiges Thema in der Videospielentwicklung anspricht.

Betreffenden Twitter-Post könnt ihr hier sehen:

Als Reaktion auf die Mitteilung von Rockstar Games, dass das Studio mit Bedauern den Release von GTA 6 um ein weiteres halbes Jahr verschieben muss, repostete der offizielle Account von Cyberpunk 2077 einen eigenen Tweet vom 6. Oktober 2020. „Es wird keine weiteren Verschiebungen geben“, heißt es dort.

Was viele User*innen unsinnigerweise als eine Art Drohung sehen, hat einen viel tieferen Hintergrund. Entwicklerstudio CD Projekt Red sah sich nämlich genötigt, Ende Oktober vor fünf Jahren eine weitere Verschiebung zu verkünden – die dritte in acht Monaten. Am 10. Dezember schlussendlich erschien das Spiel in unfertig und es ist fast ein Wunder, dass Cyberpunk 2077 sich davon erholen konnte.

Rockstar Games sollte sich nicht drängeln lassen

„Keine weiteren Verschiebungen“ kann vielmehr als eine Warnung angesehen werden, nicht zu früh Versprechungen zu machen, an denen man im Nachhinein gemessen wird. CD Projekt Red veröffentlichte Cyberpunk 2077 in einem desolaten Zustand, sah sich – inmitten des Corona-Jahres 2020 – mit dem Druck der Community und sogar Morddrohungen konfrontiert, musste zudem den Plan eines Fiskaljahres einhalten.

In diesem Zusammenhang wird gerne das Zitat „Ein verschobenes Spiel wird irgendwann gut; ein überstürztes Spiel bliebt für immer schlecht“ bemüht, das unter anderem Nintendo-Urvater Shigeru Miyamoto oder – in Variation – Steam-Gründer Gabe Newell zugesprochen wird. Auch wenn Cyberpunk 2077 das beste Gegenbeispiel ist (ein weiteres wäre No Man’s Sky), sind Entwicklerfirmen durch diese Geschichte gewarnt.

Hinter „keine weiteren Verschiebungen“ steckt also „Macht nicht denselben Fehler, wie wir“. So wie CD Projekt Red an der Qualität von The Witcher 3: Wild Hunt gemessen wurde, wird Rockstar Games an Red Dead Redemption 2 und GTA 5 gemessen. Und die Ansprüche der Spielerschaft wachsen mit jeder Videospielgeneration und mit jedem Zehn-Euro/Dollar-Schein, den sie mehr bezahlen müssen. Alles zur erneuten Verschiebung von GTA 6 lest ihr hier.

