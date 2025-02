GTA 6 könnte euch die Musik von diesem Superstar auf die Ohren geben

Die Spielereihe Grand Theft Auto ist für vieles bekannt – ihren satirischen und schwarzen Humor, die mit Überraschungen und Details gespickte Open World oder aber die Verlockung, dass Spieler*innen ihre Hauptaufgaben vernachlässigen und sich stundenlang im geklauten Sportwagen von der Polizei durch die Vororte jagen zu lassen. Von GTA 6 erwarten Fans sicherlich nichts anderes.

Aber auch die Musik stellt jedes Mal einen zentralen Punkt bei GTA dar – während der Fahrt könnt ihr für gewöhnlich durch eine Vielzahl von Radiosendern zappen und euch von allen möglichen Genres und Moderator*innen berieseln lassen. Nicht selten erlebte ein älterer Song durch sein Auftauchen bei GTA eine Renaissance – ob darauf auch DJ Khaled spekuliert?

GTA 6: Songs von DJ Khaled im Ingame-Radio?

Dieser soll nämlich einem Gerücht zufolge seinen eigenen Radiosender in GTA 6 bekommen. Zumindest wenn man den Worten der Person glaubt, die den Twitter-Kanal von „The Ghost of Hope“ betreibt. Demnach soll DJ Khaled nicht nur Host des Senders, sondern auch mit seinen Songs dort zu hören sein. „Es gibt Potenzial für andere Künstler des echten Lebens, ebenfalls mit eigenen Radiosendern dort vertreten zu sein“, heißt es weiterhin.

Der US-amerikanische Musikproduzent DJ Khaled hat in der Vergangenheit mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern wie John Legend, Jay-Z, Drake, Justin Bieber, Snoop Dogg, Usher und eigentlich allen, die in der Hip Hop-Szene in den USA in den letzten 20 Jahren Rang und Namen hatten, zusammengearbeitet. Seine Alben wurden mehrfach mit Platin ausgezeichnet, seit 2020 darf er sich außerdem offiziell Grammy-Gewinner nennen.

Lest auch: Warum wir eigentlich schon fast sicher genau das Release-Datum kennen.

Dass der DJ mit palästinensischen Wurzeln in GTA 6 gefeatured wird, würde einen Kreis schließen: Seine Karriere begann er einst beim College Radio in Miami – und an diese Stadt ist Vice City, in welches das kommende Grand Theft Auto zurückkehrt, bekanntlich stark angelehnt.

DJ Khaled wäre auch nicht der erste namhafte Künstler, der als Host und Stimme für einen Radiosender in GTA herhält; in den vergangenen Ablegern waren unter anderem Iggy Pop, Kenny Loggins, Cara Delevingne oder Frank Ocean zu hören. Welcher Song durch den Trailer von GTA 6 einen neuen Frühling erlebte, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Twitter / @TheGhostOfHope