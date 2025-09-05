GTA 6 könnte in diesem Punkt für immer verändern, wie wir über Videospiele reden

Das GTA 6 bei seinem Release im nächsten Jahr einige Rekorde brechen wird, dürfte wohl außer Frage stehen. Selbst die bisher gezeigten Trailer konnten bereits mehr als beeindruckende Zahlen einfahren. Fragt sich, welch schiere Flut an Interessierten dann also zum Veröffentlichungstag auf das Spiel losgelassen wird.

Aber nicht nur in Bezug auf Parameter wie Videoaufrufe und künftig mit Sicherheit auch Wunschlisteneinträge und Mengen gleichzeitiger Spieler*innen kann der Blockbuster beeindrucken. Hinter seiner Produktion steckt außerdem ein gigantisches Budget und entsprechend hoher Entwicklungsaufwand. Winkt daher ein ganz spezielles Label?

GTA 6 wird womöglich erstes AAAAA-Spiel

Gerüchten zufolge sollen die Entstehungskosten von GTA 6 sich auf zwei Milliarden US-Dollar belaufen. Eine Summe dieser Höhe ist zuvor noch nicht in der Videospielwelt geflossen. Doch auch, wenn diese Menge an Nullen schwindelerregend ist, verwundert es nicht, dass Rockstar Games für ihren unter der Beobachtung unzähliger gieriger Augen stehenden Titel besonders tief in die Tasche greift. Für richtig dicke Budgets würde man normalerweise den Begriff des AAA-Spiels fallen lassen, aber reicht dieser hier überhaupt noch aus?

Der Mitgründer des Publishers Devolver Digital, Nigel Lowrie, würde diese Frage mit einem Nein beantworten. Das lässt sich zumindest aus einem Interview ableiten, welches er vor Kurzem Adam Lieb, CEO der Marketingplattform Gamesight, bei IGN gegeben hat. „Ich meine, es gibt AAA-Spiele und dann sind da noch AAAA-Spiele und ich würde sagen, dass Grand Theft Auto [6] potenziell ein AAAAA-Spiel ist“, erklärt er.

Weiter lautet seine Einschätzung: „Es ist einfach größer als alles andere, gleichermaßen in Bezug auf den Umfang des Spiels, als auch dessen kulturellen Einfluss und die Aufmerksamkeit hinsichtlich der Nachfrage“. Warum nicht also gleich zwei As dazu packen, um die Sonderstellung zu verdeutlichen? Eine ähnliche Idee hatte schon Ubisoft vor einiger Zeit, um die Marketingtrommel für Skull and Bones zu rühren. Sie kündigten das Piratenabenteuer als AAAA-Titel an, doch diese Bezeichnung lässt sich nicht an dessen Erfolg knüpfen, wie die Rezensionslage verrät.

In eine solche Falle kann GTA 6 voraussichtlich nicht tappen, außer uns erwartet der Gaming-Supergau, womit allerdings niemand ernsthaft rechnet. Letztendlich könnte es sich aber als Problem gestalten, mit jedem noch größeren Projekt ein A ranzuhängen, bis sich die Aussprache zu einem langgezogenen Schrei verzerrt. Dennoch: Wenn es sich lohnt, an einer so etablierten Bezeichnung zu schrauben, dann ja wohl für Rockstars noch brütenden Blockbuster.

