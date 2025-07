GTA 6: Kommt der dritte Trailer schon bald? Neuer Hinweis macht jetzt Hoffnung

Rockstar Games, das legendäre Studio hinter der berühmt berüchtigten Grand Theft Auto-Reihe, weiß einfach, wie es seine Fans auf eine emotionale Achterbahnfahrt schickt. Erst wurde GTA 6 verschoben, dann folgte aus heiterem Himmel der zweite Trailer – und nun könnte ein dritter schon in den Startlöchern stehen.

Dies lässt sich zumindest aufgrund jüngster Hinweise vermuten, die nur dadurch noch beflügelt werden, dass es ja ursprünglich sogar schon in diesem Herbst so weit sein und der sechste Streich veröffentlicht werden sollte. Daraus wurde bekanntermaßen nichts, doch gegen etwas frisches Werbematerial dürfte dennoch niemand etwas einzuwenden haben…

GTA 6: Trailer 3 könnte uns schon bald erwarten – „Aufregende Zeiten“ & „Globales Chaos“

Grund für die Annahme, dass Trailer Nummer 3 uns näherstehen könnte, als man nach der spektakulären Veröffentlichung des zweiten vor ein paar Wochen glauben könnte, findet sich in einer aktuellen Stellenausschreibung seitens Rockstar Games. Denn während einige Fans noch damit rechnen, dass auch der 26. Mai 2026, an dem GTA 6 endlich erscheinen soll, ein aus der Luft gegriffenes Datum ist, vermuten viele das Gegenteil. Rückenwind gibt besagtes Job-Angebot für Grand Theft Auto 6, das wir ebenfalls bereits vor einigen Tagen aufgegriffen haben.

In diesem sucht der Publisher und Entwickler ganz offiziell nach „Marketing Localisation QA Testers“. Was sich auf den ersten Blick vielleicht nicht wie eine große Sache anhören mag, lässt tief blicken und verrät, dass man sich tatsächlich auf den letzten Metern der Entwicklung befinden könnte. Immerhin würde der New Yorker Konzern niemanden für Marketing-spezifische Positionen einstellen, wenn es letzten Endes gar nichts gäbe, womit man werben könne – beispielsweise ein paar frische Einblicke in Form eines dritten Trailers für GTA 6.

Unter einem Beitrag von @GTAVI_Countdown im sozialen Netzwerk Twitter brennt derweil bereits die Luft, zeigen sich Fans doch mehr als aufgeregt, was Rockstar ihnen zu bieten haben könnte, sollten sich die Spekulationen bewahrheiten (via Gamingbible). „Kann nicht glauben, dass wir es so weit geschafft haben“, kommentiert ein*e Nutzer*in noch recht verhalten. In anderen Wortmeldungen heißt es dann „Aufregende Zeiten voraus!“ oder „Globale Kampagne bedeutet globales Chaos kommt“ – wie der Konzern schon zuvor bewiesen hat. Auch, dass man sich für etwas „Massives“ vorbereiten würde, liest man hier.

Angesichts der Informationsflut scheint es so oder so fast schon surreal, dass wir uns mit zügigen Schritten dem Release des wohl heißersehntesten Videospiels aller Zeiten so zielsicher nähern. Jüngst wurden sogar erste Details zu einer möglichen Mission von GTA 6 zusammengetragen, die durchaus realistisch erscheinen. Wir bleiben gespannt, ob sich die Gerüchte bewahrheiten, oder am Ende nichts mehr als nur Schall und Rauch bleibt und halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden.

Quellen: Twitter / @GTAVI_Countdown u.a. via Gamingbible