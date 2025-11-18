GTA 6: Kommt überraschend eine weitere Version? Das sagt jetzt ein Insider

Nach seiner jüngsten – und hoffentlich auch letzten – Verschiebung liegt GTA 6 noch ein gutes Jahr in der Ferne. Doch das hält die Gerüchteküche keineswegs davon ab, vor lauter Spekulationen und angeblichen Insider-Informationen nur so überzukochen. So auch dieses Mal.

Im Fokus der wie immer hitzigen Diskussionen: Eine, bislang wenn überhaupt von einigen vermutete, Version des neuesten Grand Theft Auto-Teils – mit welcher die meisten aber so gar nicht gerechnet haben dürften. Denn wie es scheint, könnte GTA 6 einen Port bekommen, der allem voran die Herzen all jener höherschlagen lassen dürfte, die sich zu den Fans der japanischen Spieleschmiede rund um Mario und Co. zählen…

GTA 6: Kommt jetzt doch der überraschende Nintendo Switch 2-Port? Insider führt aus

Die Rede ist natürlich von einer Version von GTA 6, die auch auf der Nintendo Switch 2 läuft. Diese sei dem berühmt berüchtigten Insider NateTheHate zufolge gar nicht einmal so abwegig, wie bisher womöglich vielerseits angenommen und schon gar nicht ausgeschlossen. Denn tatsächlich soll Rockstar intern sogar einige „Testläufe“ durchführen, um zu überprüfen, ob das Unterfangen überhaupt realistisch sei. Darüber hinaus unternehme der legendäre Entwickler größte „Anstrengungen“, um zu sehen, ob es irgendwie möglich sei, GTA 6 auf Nintendos brandneuem Handheld-Hybriden zum Laufen zu bekommen.

Ein Twitter-Post gibt Einblick in die Gedanken des Insiders:

Zurückzuführen sei dies auf den simplen Umstand, dass die Switch 2 deutlich leistungsstärker als die ursprüngliche Konsole ist. Dies beweisen auch die hochkarätigen Videospielvertreter, die problemlos auf ihr laufen oder für die Zukunft angekündigt wurden, konnte man bei eben jenen auf der Switch 1 noch ganz gewiss davon ausgehen, sie nicht auf der Nintendo-Konsole zu sehen. Ein Beispiel findet sich in der gelungenen Umsetzung von Cyberpunk 2077, weshalb es nur noch weniger abwegig erscheint, dass tatsächlich etwas an den Gerüchten dran sein könnte und Rockstar und Take-Two bereits mit der Veröffentlichung für die Switch 2 planen, um ein noch größeres Stück vom Kuchen abzusahnen.

Hier knüpfen auch nahtlos frühere Berichte an, denen zufolge der Publisher die neueste Nintendo-Plattform unterstützen wolle. Bereits im Februar, also noch vor der offiziellen Markteinführung der Switch 2, bestätigte Take-Two-CEO Strauss Zelnick, dass man die langjährige Partnerschaft mit Nintendo weiter ausbauen wolle, sofern dies denn sinnvoll sei, auch hinsichtlich der Zielgruppe, die sich nicht mehr nur länger auf das jüngere Publikum beschränkt.

Bereits in der Vergangenheit bewies man, dass dies ein durchaus lukratives Unterfangen sein kann, erinnern wir uns beispielsweise an erfolgreiche Ports wie die GTA Trilogy oder L.A. Noire, die beide dem Hause Rockstar entspringen. Nicht zu vergessen natürlich das unterschätzte GTA: Chinatown Wars, das sogar bereits auf dem Nintendo DS erschienen ist. Und auch die Zukunft sieht rosig aus, denn erst kürzlich wurde bekannt, dass das Remaster von Red Dead Redemption ebenfalls einen Port für die Switch 2 erhalten soll, der für Besitzer*innen der originalen Switch 1-Version sogar kostenlos sein soll. Warum GTA 6 wohl trotzdem nicht das Game of the Year 2026 wird, verraten wir an anderer Stelle.

