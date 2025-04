GTA 6: Kritisches Datum rückt näher – „Vielleicht ist es schon verschoben worden“

Bereits vor geraumer Zeit hatte sich der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij über mögliche Release-Taktiken und öffentlichkeitswirksame Vorgehensweisen seines alten Arbeitsgebers bezüglich des kommenden GTA 6 geäußert.

Mit Blick auf den Kalender haben einige findige Fans im entsprechenden Subreddit diesen Twitter-Post ausgegraben und erhoffen sich für die kommenden Tage, dass es Neuigkeiten zum heiß erwarteten und mehr als potenziellen Open World-Hit geben wird – aber werden diese auch gute Nachrichten sein?

GTA 6: Vermeijs Vorhersage rückt näher

Aus seiner Erfahrung mit der Arbeit an Grand Theft Auto 4, das damals eine Verschiebung seiner Veröffentlichung erleben musste, zog Vermeij vergangenes Jahr folgenden Schluss: „Die Entscheidung, GTA 4 zu verschieben, fiel ungefähr vier Monate vor dem tatsächlichen Release. Früher ist das schwer vorabzusehen“, schrieb er auf Twitter. „Rockstar ist [für GTA 6] wahrscheinlich nicht vor Mai 2025 in der Position, eine ähnliche Entscheidung zu treffen.“

Da dieser Monat vor der Tür steht, rätseln Fans auf Reddit, ob es von Rockstar in den nächsten Wochen etwas Neues zu GTA 6 geben könnte – im Optimalfall erstes Gameplay oder ein neuer Trailer, im schlimmsten Fall die Verkündung einer Verschiebung. „Die Leute sind aus zwei Gründen pessimistisch“, meint zum Beispiel DawsonPoe. „Erstens, weil Rockstar-Spiele immer von Verschiebungen betroffen waren. Zweitens, weil wir bisher wenig Infos bekommen haben – obwohl als bestätigt gilt, dass Rockstars Marketing-Strategie sich geändert hat.“

GTA 6 muss sich „10 Jahre und länger“ verkaufen

„Rockstar ist ein total unterschiedliches Unternehmen als zu der Zeit, als GTA 4 veröffentlicht wurde“, sagt dagegen bleeding0ut und versucht damit, den Aussagen von Vermeij ein bisschen weniger Gewicht zu verleihen. Er oder sie spricht aus, was viele in dem Subreddit vermuten: „vielleicht ist es intern bereits verschoben worden, ohne dass wir es wissen“.

„Ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass die Verschiebung bereits stattgefunden hat und GTA 6 [ursprünglich] eigentlich für Frühjahr 2025 geplant war“, sagt auch guizocaa. Erst im Laufe der Zeit hatte Rockstar den Release-Zeitraum auf Herbst 2025 festgelegt.

In einem kann man Vermeij jedoch nur schwer widersprechen: „GTA 6 soll sich für zehn Jahre und mehr verkaufen und es gibt keine Konkurrenz, die man fürchten müsste“, heißt es in besagtem Tweet. „Also werden sie es nicht veröffentlichen, bevor sie hundertprozentig zufrieden damit sind.“ Gibt es vielleicht Mitte des Monats neue Erkenntnisse? Dann nämlich steht der nächste wichtige Termin im Unternehmen an.

Quelle: Reddit / hedore1, DawsonPoe, bleeding0ut, guizocaa