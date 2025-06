GTA 6: Leak zur Storyline – verblüffende Infos aufgetaucht

GTA 6 ist bekanntermaßen kein Titel, über den man im Vorhinein bereits mit Trailern, Screenshots, Gameplay-Videos und anderem Info-Material zugekleistert wird. Das braucht es bei so einer starken Marke auch gar nicht. Ein paar grobe Rahmeninfos hat Rockstar Games allerdings bereits durchscheinen lassen, so auch die zwei Hauptcharaktere und deren Dynamik.

Mit den beiden sind wartende Spieler*innen mittlerweile warm geworden, dabei hätten auch ganz andere Figuren im Vordergrund der Geschichte stehen können als das Liebespaar aus Jason und Lucia. Das behauptet ein aktuelles Gerücht, welches angeblich Aufschluss über ursprüngliche Ideen zu der Erzählung im Spiel gibt.

GTA 6: Drei verworfene Ideen zur Story

Das neu aufgekommene Gemunkel stammt von einer Person, die sich im Internet Fravilys nennt. Auf der Plattform Medium (via Comicbook) berichtet sie von den Einfällen, welche Dan Houser, ehemaliger Autor bei Rockstar Games und Mitbegründer des Studios, für GTA 6 hatte. Einer davon sah drei Protagonisten vor, so wie bereits im fünften Teil der Reihe. Auf der einen Seite ein Duo aus einem korrupten Polizisten und seinem Sohn, für dessen Schutz sein Vater in die Kriminalität einsteigt, und auf der anderen Seite die rechte Hand eines kolumbianischen Drogenbosses, der sein eigenes Imperium in den Vereinigten Staaten schaffen will.

Eine weitere Idee legte ihren Fokus auf eine Polizistin, die den Mord an ihrer im Dienst ermordeten Mutter rächen will, in dem sie auf eigene Faust verdeckt in der verbrecherischen Unterwelt unterwegs ist. Zweiter Hauptcharakter wäre in diesem Fall ein durchgedrehter Drogenschmuggler mit Ambitionen vom Aufstieg innerhalb seiner Anstellung gewesen. Schließlich gab es wie behauptet noch einen dritten Vorschlag, der ebenfalls eine trauernde Polizistin begleitet. Ihr Weg in die kriminelle Laufbahn wird jedoch davon geebnet, dass man sie mit einem ehemaligen Soldaten ersetzt.

Behaltet den gesunden Zweifel mit an Bord

Es heißt, Houser habe nach all den Rückschlägen und Ablehnungen eine einjährige Auszeit genommen, bevor er Rockstar 2020 endgültig verlassen hat. Ob sich hinter den Gerüchten Wahrheit verbirgt oder nicht, das bleibt vorerst ungeklärt. Da GTA 6 mit Sicherheit schon länger als seit 2020 in Entwicklung ist und wahrscheinlich lange davor konzipiert wurde, bleiben in der Theorie genügend Zeitfenster offen, in denen Houser zum Federkiel gegriffen haben könnte. Auch wenn er währenddessen in Projekte wie Red Dead Redemption 2 stramm eingespannt war.

Wie gewohnt platzen natürlich gleich an mehreren Stellen auf einmal Leaks zum bevorstehenden Grand Theft Auto aus dem Boden. So ist zum Beispiel eine Liste mit beinah dreißig neuen Details zu GTA 6 in Umlauf.

