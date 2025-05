GTA 6: „Macht bitte nicht diesen Fehler“ – Fan hat jetzt schon wichtigen Tipp für euch

Auch, wenn der Release von GTA 6 noch ein wenig auf sich warten lässt – insbesondere, wo Rockstar den Veröffentlichungstermin gerade erst verschoben hat – ist das Spiel mehr als nur präsent in den Köpfen der Fans.

Im Internet wird sich entsprechend über alle bereits bekannten Details ausgetauscht, spekuliert und diskutiert. Sogar Tipps zum Titel werden schon verteilt, basierend auf der Erfahrung, die GTA-Spieler*innen mit den vorherigen Ablegern der Reihe gemacht haben. Einer davon hilft vielleicht auch euch weiter.

GTA 6: Erkundet am Anfang bloß nicht zu viel, rät Fan

So zum Beispiel von Reddit-Nutzer*in Fresh-War5908, der oder die euch rät, Rockstar zu vertrauen, erst einmal der Story zu folgen und die offene Welt von GTA 6 erst später auszukosten: „Als Antwort auf die beliebte Frage ‚Was wirst du als erstes in der Open World machen?‘ sehe ich häufig, dass die Leute sofort herumfahren und die gesamte Karte erkunden wollen“, schreibt er oder sie auf Reddit.

„Auch, wenn ich verstehe, dass jeder so spielen sollte, wie er möchte, würde ich stark davon abraten, Teile der Karte zu erkunden, bevor euch die Story dort auf natürlichem Wege hinführt. Manchen ist vielleicht nicht bewusst, dass die Art, wie Rockstar uns in eine neue Stadt oder Region einführt, unglaublich sein wird.“ Fresh-War5908 hat also offenbar die Befürchtung, dass sich manche Spieler*innen die Überraschungen verderben, wenn sie erst für später gedachte Gebiete in GTA 6 zu früh auf eigene Faust erkunden.

Hier geht’s zum Beitrag und den Reaktionen:

„Ich glaube, Rockstar hat das durchdacht und vermutlich kann man am Anfang der Geschichte einen bestimmten Bereich eh nicht verlassen, wegen der Fußfessel von Lucia“, ergänzt der oder die Nutzerin. Eine Theorie, die auch in den Kommentaren Anklang findet und den Tipp für GTA 6 natürlich obsolet machen würde. Der wiederum wird mit 2.400 Upvotes insgesamt positiv aufgenommen, viele pflichten ihm bei: „Spiel die Story wie vorgesehen und spar dir alles andere für später auf“, rät beispielsweise auch Trick-Dice.

Gegenwind von einigen Fans

Nicht alle gehen mit dieser Meinung d’accord. Iwouldpuntnow schreibt beispielsweise: „Es ist nur ein Videospiel, wen juckt’s? Die Leute können machen, was sie wollen, lass sie ihren eigenen Spaß machen“ und plädiert damit dafür, ihnen keinen Spielstil aufzwingen zu wollen. Auch naruto9903 findet den Tipp für GTA 6 absurd: „Das Spiel ist noch nicht mal draußen und die Leute versuchen mir schon zu sagen, wie ich es spielen soll.“

Andere PS5-Spiele, während ihr auf GTA 6 wartet:

New-Story4037 hingegen geht das Ganze noch drastischer an: „Ich werde mein Handy ausschalten, die Story beginnen und das Internet nicht mehr öffnen, bis ich fertig bin.“ Seht ihr die Angelegenheit ähnlich? Wie wollt ihr euch die Open World vorknöpfen? Und wie steht ihr zu der brandaktuellen Verschiebung von GTA 6? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Quelle: Reddit /@Fresh-War5908, Trick-Dice, Iwouldpuntnow, naruto9903, New-Story4037