GTA 6: Massive Veränderung spaltet jetzt die Fans – „respektlos gegenüber allen“

Im kommenden Jahr steht die wohl mit größter Spannung erwartete Veröffentlichung am Videospielhimmel überhaupt am Horizont: GTA 6. Und schon im Vorfeld des geplanten Releases weiß Rockstar Games, wie man die wartenden Fans auf Trab hält.

Doch diesmal ist es gar nicht der US-amerikanische Entwickler selbst, der nach zwei spektakulären Trailern und einer Verschiebung für Gesprächsstoff sorgt. Stattdessen äußert sich ein ehemaliger Rockstar-Autor, der die Grand Theft Auto-Reihe maßgeblich geprägt hat, zum bevorstehenden Blockbuster.

GTA 6: „Ein bisschen traurig“ – Diese Veränderung sorgt jetzt für Diskussionen

Wer es bis hier hin noch nicht erahnt hat: Es handelt sich um den legendären Dan Houser, der jahrzehntelang als leitender Schreiber für die Geschichten von Red Dead Redemption, Bully und natürlich einigen Grand Theft Auto-Titeln verantwortlich war. Jener war in weiten Teilen am Erfolg von Rockstar beteiligt und sorgte dafür, dass nahezu jede Veröffentlichung des Studios zu Videospiel-Gold avancierte. Im Jahre 2020 aber dann der Schock: Houser verlässt Rockstar Games – und damit auch das Team, welches an GTA 6 werkelt.

Doch dies hielt viele Fans der Reihe nicht davon ab, Vermutungen anzustellen, Houser hätte doch noch irgendwo beim Titel mit der Nummer 6 seine Finger im Spiel gehabt. Mitnichten, wie dieser nun in einem taufrischen Interview offenbart. Stattdessen sei er in keinster Weise an der Entwicklung von GTA 6 beteiligt gewesen, wie er gegenüber den Kollegen von IGN nun verrät. „Es wird keine Geschichte sein, die ich geschrieben habe, und auch keine Charaktere, die ich entwickelt habe, aber ich denke, es wird spannend werden. Das Spiel wird großartig werden, da bin ich mir sicher.“

Houser zeichnete sich für die „letzten zehn oder elf“ Grand Theft Auto-Titel verantwortlich, dies sei stets ein Privileg gewesen, aber „die Welt hat wahrscheinlich genug von meinen GTAs“, wie er weiter ausführt. Doch nicht alle seine Fans geben sich damit zufrieden, zumindest äußert sich dies in den Kommentaren bei Reddit und Co.. Hier herrscht mitunter Unsicherheit, ob es GTA 6 ohne Housers Zutun nicht an etwas fehlen würde. Andere sehen aber auch den Beginn einer spannenden neuen Ära für die Reihe. „Es war zu erwarten, wenn man bedenkt, dass er 2020 gegangen ist […], aber es ist doch ein bisschen traurig, dass dies offiziell das erste GTA-Spiel ohne seine Mitwirkung ist.“, liest man hier beispielsweise.

An anderer Stelle heißt es wiederum: „Ich finde die Vorstellung, dass Houser der einzige Grund dafür war, dass Rockstar Spiele dieses Kalibers veröffentlicht hat, respektlos gegenüber allen Entwicklern, die sich den Arsch aufgerissen haben, um diese Spiele so großartig zu machen, wie sie sind“. Weitere schließen sich an: „Und das ist okay. Dan war nie der einzige Autor.“ Ob der nächste Titel also tatsächlich hält, was sich seine Anhängerinnen und Anhänger von ihm versprechen, bleibt abzuwarten. Fest steht: Auch intern schien man nicht immer vollends zufrieden mit der Arbeit der Autoren, immerhin soll die Story von GTA 6 bereits mehrfach umgeschrieben worden sein.

