GTA 6: Millionen Spieler könnten ein gewaltiges Problem bekommen – „gerät immer mehr außer Kontrolle“

Noch bevor GTA 6 im kommenden Jahr seinen Release feiern soll, sehen sich zahllose Spielerinnen und Spieler bereits mit einer möglichen Hiobsbotschaft konfrontiert. Dieser zufolge kann es nämlich passieren, dass Ihnen der Zugriff auf Rockstars heißersehnten Open World-Blockbuster verwehrt bleibt.

Grund dafür ist das Inkrafttreten einer jüngsten Gesetzesänderung, die Millionen von Fans noch vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 ausschließen könnte. Fast schon selbstredend reagiert die Community mit frustrierten Wortmeldungen im Internet, ehe überhaupt feststeht, dass sie das Problem auch tatsächlich ereilt.

GTA 6: Millionen Fans könnten ausgeschlossen werden – das ist der Grund

Doch einmal ganz von vorn, ist es doch wichtig, zunächst einmal zu erklären, warum sich viele Interessenten darum sorgen, bei GTA 6 trotz des veranschlagten Releasetermins am 26. Mai 2026 in die Röhre zu schauen. Die Ursache allen Ärgernisses findet sich nämlich im sogenannten UK Online Safety Act, ein Gesetz, das am vergangenen Freitag in Kraft getreten ist und mit dem viele Webseiten mit Inhalten für Erwachsene nun entsprechende Altersnachweise verlangen.

Fans fürchten bereits jetzt, dass sich durch das Gesetz, mit dem vor allem Minderjährige im Internet geschützt werden sollen, der Zugang zu Videospielen drastisch ändern könnte. Nach jahrelangen Kampagnen trat der OSA vor wenigen Tagen final in Kraft – mit massiven Auswirkungen auf die Einwohner des Vereinigten Königreichs. Online-Auftritte mit Inhalten, die lediglich für die Augen von Volljährigen bestimmt sind, fordern Identitätsverifizierungen ein, sogar Apps wie Spotify sind von der Gesetzeseinführung betroffen. Sind die Betreiber damit nicht konform, stehen hohe Geldstrafen als Konsequenz im Raum.

GTA 6 wird sich ohnehin nur an erwachsene Personen richten – dafür sorgt allein die Altersfreigabe, die mit den Inhalten von Rockstars Massenphänomen einhergeht. Wer sich allerdings schon als Kind zu den kreativeren Köpfen im Finden von Lösungsstrategien zählte, dürfte wissen, dass es zahllose Wege gibt, die an jener vorbeiführen.

Künftig nun wohl nicht mehr, allerdings sind auch volljährige Personen, die ihre Identität nicht preisgeben möchten oder ganz einfach davon absehen, persönliche Informationen über einen Ausweis- oder Gesichts-Scan zu teilen, von der Änderung betroffen. Ein ernstzunehmender Umstand, der in den Kommentaren auf Reddit und Co. frustrierte Fans hervorlockt.

Frustrierte Fans reagieren mit Fassungslosigkeit

„Oh mein f**king Gott“ liest es sich hier mitunter, nachdem bekannt wurde, dass so manches Videospielunternehmen mit dem neuen Gesetz zu kämpfen hat. „Wenn Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder vor ihrem 18. Geburtstag ein Spiel mit einer Altersfreigabe ab 18 spielen, dann sollen sie ihnen das verdammte Spiel nicht kaufen!„, so eine weitere Wortmeldung. „Ich schwöre … das gerät immer mehr außer Kontrolle“, fasst ein*e User*in den Unmut zusammen.

Wie stark sich der OSA letzten Endes tatsächlich auf die Spielebranche auswirken wird, bleibt abzuwarten. Derweil spaltet die Aussage eines Ex-Entwickler jetzt die GTA 6-Fans – „aufhören, zu weinen und zu jammern“, heißt es hier.

