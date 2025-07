GTA 6: Minute 3 und Sekunde 56 in neuem Video – Fans sollten genau hinschauen

Wer sich mit Hip-Hop-Musik aus Übersee auskennt, ist vermutlich auch mit dem Namen Travis Scott vertraut. Der Mann ist nicht nur erfolgreicher Rapper, sondern auch als Musikproduzent tätig. Stilistisch ist Travis für eine stilprägende Mixtur aus psychedelischen Klängen, Auto-Tune und eben Hip-Hop bekannt. Wie der Mann nun mit GTA 6 zusammenhängt?

Nun, in Scott Travis‘ neuestem Musikvideo „200 Excursion” ist ein mysteriöser Hinweis zu GTA 6 aufgetaucht – also auf den heiß erwarteten Open-World-Knüller Grand Theft Auto 6 aus dem Hause Rockstar Games. Doch wie sieht dieses vermeintliche Easter Egg konkret aus – und was könnte es bedeuten?

GTA 6: Neuer Hinweis in Musikvideo aufgetaucht

Seit Veröffentlichung das Musikvideo zu „2000 Excursion“ konnte der Clip auf YouTube bereits über vier Millionen Aufrufe generieren (Stand: 11. Juli). Lyrisch ist der Track für sein Genre wenig überraschend, wenn Scott über einen luxuriösen Lifestyle, Partyexzesse oder viel Geld als Erfolgsfaktor singt. Entscheidender für GTA 6-Fans ist aber, was ziemlich genau bei Minute 3 Sekunde 56 im Musikvideo passiert.

Das Musikvideo mit dem GTA 6-Hinweis:

Dort sehen wir für einen Sekundenbruchteil in der rechten Bildhälfte die Rückseite eines roten Ferrari-Sportwagens – wobei ihr euch das Nummernschild ganz genau anschauen solltet. Dort nämlich ist folgende Zeichenfolge vermerkt: „GTA VI6“ – also einmal die arabische Ziffer sechs, dann die römische. Was dieses vermeintliche Easter Eggs bedeuten könnte, die Frage verursacht auch in der Reddit-Community Kopfkratzen – leitet zudem zu Diskussionen über die Qualität von Rap-Musik weiter.

Der Verdacht liegt nämlich nahe, dass sich ein Travis Scott mit diesem Easter Egg als einer der Künstler*innen geoutet hat, die euch bei GTA 6 in einem der für die Reihe typischen Radiostationen beschallen werden. „Wahrscheinlich wird es eine Menge mittelmäßiger Hip-Hop-Songs der neuen Generation geben, anstatt wirklich gute Rapper wie Nas oder DMX […]“, schreibt etwa eine Person. Und bildet damit womöglich eher eine subjektive Vorliebe ab, denn eine objektive Wahrheit.

Zur Erinnerung: Beispielsweise Rapper Nas war mit seinem Track „War Is Necessary“ auf dem Soundtrack von GTA 4 vertreten – neben vielen anderen Künstler*innen. Die Schlussfolgerung ist also naheliegend, dass sich Travis Scott im nächsten GTA-Spiel dieser Reihe auftretender Musiker*innen anschließen wird. Denkbar ist allerdings auch, dass jenes ominöse Nummernschild ohne Hintergedanken platziert wurde. Warten wir’s ab, ob der Rapper aus dem US-amerikanischen Houston wirklich seinen Aufschlag tun wird – vielleicht sogar schon im GTA 6-Trailer Nummer drei?

